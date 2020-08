Ein geräumiges Hausboot auf der Spree, per Crowdfunding gechartert von der Firma „Einhorn-Fickkondome“, untervermietet an das Traditionsunternehmen Möbel-Feest, und von diesem wiederum gratis zur Verfügung gestellt an TITANIC, weil die welterste schwimmende Möbelmesse dank Corona ausfallen musste – einige glückliche Zufälle machten das ganz große Sommerinterview erst möglich. Und alle sind sie heute gekommen: Präsidenten, Kanzlerinnen, Fraktionsvorsitzende, Abgeordnete, Ministerinnen und Nervensägen aus dem Journalismus (Tilo Jung, Anne Will), die sofort des Bootes verwiesen werden. ___STEADY_PAYWALL___





TITANIC: (laut) Ruhe im Karton, äh: in der Kombüse.

Scholz: Endlich mal jemand, der Klartext spricht. Sie können es!

Kalbitz: Heil! Wer will ein paar auf die Fresse?

TITANIC: Frau Kanzlerin, wenn Sie hier in die Runde blicken – auf wen konnten Sie sich in der Corona-Krise bisher voll verlassen?

Merkel: (deutet auf Spahn) Auf den Irren hier zum Beispiel. Und ganz allgemein auf die, von denen ich es vorher nie gedacht hätte.

TITANIC: Herr Söder, fühlen auch Sie sich gemeint?

Söder: Ich werde jetzt noch einmal ausführlich wiederholen, was die Kanzlerin gesagt hat. So mache ich es in jeder Pressekonferenz.

Lindner: Ich hätte es sowohl als Kanzlerin als auch als CSU-Chef ganz anders gemacht. Nämlich …

TITANIC: (unterbricht) Alle sollen heute zu Wort kommen. Frau Baerbock, welche Inhalte kamen Ihnen 2020 bisher zu kurz?

Baerbock: Viele Inlandsflüge sind dank Covid-19 ausgefallen, der Planet erholt sich, in der Spree schwimmen wieder Delfine. (imitiert Flipper) Über was soll ich da noch reden wollen?

Das Gespräch wird unterbrochen. Auf der Spree treibt ein Berliner Schlauchboot-Soli-Rave für gecancelte Kolumnisten vorbei. 5000 Menschen sind gekommen, aber kaum jemand scheint zu wissen, wofür da überhaupt geraved wird. Auf dem DJ-Boot tanzt Robert Habeck in Jeans, Boots und mit nacktem Oberkörper.

TITANIC: Herr Steinmeier, als Bundespräsident haben Sie im April eine Lockdown-Rede ans Volk gerichtet, die so unfassbar fad und nichtssagend war, dass wir Ihnen das heute einfach noch einmal sagen wollten. Sie dürfen jetzt gehen.

Kipping: (johlt) Hier geht’s ja zu wie in meiner Partei!

Scholz: Das reicht, rot-rot-grün ist vom Tisch!

TITANIC: Herr Merz, Sie hatten die Seuche. Wie geht es Ihnen heute?

Merkel: (hart) Einspruch! Der Mann hat kein Amt, er muss auf die Planke.

Friedrich Merz wird in die Spree gestoßen und direkt vom Rettungsboot „Media Pioneer“ herausgefischt, Kapitän Gabor „Rackete“ Steingart reicht ihm ein paar Geldscheine zum Abtrocknen. An Bord des Sommerinterview-Dampfers herrscht Aufbruchsstimmung.

Kühnert: 2021 werden die Karten neu gemischt, Floskeln haben ausgedient!

Bär: Mit 5G starten wir ins neue Jahrzehnt!

TITANIC: Moment mal, wir müssen noch über die wirtschaftlichen Folgen …

Alle: (im Chor) Die sind noch gar nicht abzusehen! Wir danken für das Gespräch.



Moritz Hürtgen