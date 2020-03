Heal the DAX! Wie TITANIC einmal den größten Opfern der Coronakrise Linderung verschaffte

___STEADY_PAYWALL___

Also werfen sich fünf TITANIC-Helferlein weiße Westen (zwinker) über und eilen los. Auf der durchaus nicht ungefährlichen U-Bahnfahrt werden Sorgen ausgetauscht und ernsthaft noch weitergehende Maßnahmen diskutiert, z.B. ein Benefizkonzert mit mindestens Campino – natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber das sind Geschütze gegen das Virus, die man vielleicht noch später brauchen wird. Stattdessen wird beim Anblick des Bullen und des Bären andächtig gesungen: "Heal the DAX / Make it a better place / For you and for me / And the entire human race / There are Investmentbankers dying …"