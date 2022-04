Augen auf beim Eierkauf!

Ostern steht vor der Tür – das ist nicht einfach für kritische Konsumenten! Deutschland hamstert Eier wie nie zuvor – auch, um etwas zum Werfen zu haben, falls Putin zu Karfreitag Deutschland überfällt. Etwa 25% der weltweiten Eierproduktion wird in Deutschland gegessen – als Frühstücksei, im Eierkuchen oder als Rührei in der Bundestagskantine. Der Fipronil-Skandal von 2017 ist zwar sooo 2017, das Pflanzenschutzmittel ist wieder da, wo es hingehört: auf den Pflanzen und nicht mehr in den Eiern, aber nach dem Lebensmittelskandal ist bekanntlich vor dem Lebensmittelskandal und der kritische Verbraucher ist – wie in jeder Krise – wieder einmal kritischer geworden.

So auch Sören Altmann. Wir haben den 29-jährigen, mündigen Konsumenten und kritischen Kunden bei seinem Eierkauf mit versteckter Kamera begleitet: Sören Altmann ist umwelt- und gesundheitsbewusst, politisch engagiert, Tierfreund und allergisch auf Erdnüsse, Sellerie und lustige Tiermemes bei Facebook. Zunächst schlendern wir durch den Supermarkt. Eier stehen in deutschen Discountern bekanntlich bei der H-Milch, also entweder bei den Kühlregalen, neben den Müslis und Marmeladen, bei den Nudeln oder bei den Backzutaten. Wir haben Glück. Es dauert nicht lang und wir werden bei Tee und Kaffee fündig. Sören Altmann bleibt vor dem mannshohen Regal stehen, begutachtet das Angebot und spricht dann beherzt eine vorbeieilende Verkaufsfachperson an, die uns nicht bemerkt hatte.

"Guten Tag, ich möchte Eier."

"Welche Farbe? Wir haben gesprenkelte, gelbe, rote, blaue ..."

"Rote? Blaue?" Sören Altmann ist verwirrt, er hatte mit weißen oder braunen gerechnet. Eierschalenfarben eben.

"Angemalte. Und vorgekocht."

"Wieso?"

"Zum Essen."

"Jaja, schon klar, aber wieso angemalt?"

"Der Kunde möchte das so. Das war zu Ostern 1994 der große Renner, Seitdem bieten wir rund ums Jahr bunt angemalte und vorgekochte Eier an. Weil das so ein großer Erfolg war. Seit 1994."

"Aber damit kann ich nicht kochen oder backen."

"Nein."

"Ich möchte aber backen." Er zeigt auf die letzte Packung Mehl, die er ergattern konnte.

"Dann brauchen Sie rohe Eier."

"Genau, was haben Sie denn da an rohen Eiern?"

"Also, wir haben Bio-Eier, wir haben welche ohne Genfutter, welche aus Bodenhaltung, welche aus Freilandhaltung, welche aus der regionalen Umgebung, welche von Hühnern, deren Schnäbel nicht gekürzt werden und welche, wo die männlichen Küken nicht nach dem Schlüpfen geschreddert werden."

Sören Altmann ist verwundert: "Geschreddert? Wieso das denn?"

"Männliche Hühner legen keine Eier. Wenn man die jetzt mit aufzieht, kostet das Geld und die Eier werden teurer."

"Aha. Gut, dann hätte ich gern, äh, Bio-Eier von Hühnern ohne gekürzte Schnäbel aus Bodenhaltung, wo die Küken nicht geschreddert werden aus der Region."

"Welche Region?"

"Na, aus der Umgebung."

"Lieber regional oder lieber regionational?"

"Regionational?"

"Da kommt der gesamte faire Preis den biodeutschen Bio-Bauern zugute. Ohne Fremdarbeiter."

"Nein, ich hätte lieber nur regionale Eier."

"Da hätten wir nur regionale Eier mit Futter aus Gentechnik aus Freilandhaltung mit ungekürzten Schnäbeln."

"Ungeschreddert?"

"Ungeschreddert nicht aus der Region, aber mit ungekürzten Schnäbeln und ohne Futter aus Gentechnik."

"Und Bio-Eier?"

"Bio hätten wir ohne Genfutter, aus der Region, aber nicht mit ungekürzten Schnäbeln."

"Und ungeschreddert?"

"Ja, bio und ungeschreddert, aber nicht freilaufend, dafür mit Gentechnikfutter."

"Bio und Futter aus Gentechnik."

"Ja, gentechnisch verbessertes Futter, aber bio angebaut."

"Nein, ich möchte gar keine Gentechnik."

"Also, ohne Gentechnik hätten wir nur mit geschredderten Küken, bio, regional aber eher aus der mittelbaren Region."

"Mittelbar?"

"Westukraine, aber die sind gerade aus. Lieferschwierigkeiten."

"Fairtrade?"

Die Verkäuferin schüttelt den Kopf. "Fairtrade haben wir nur aus den afrikanischen Ländern, dafür aber bio und mit gekürzten Schnäbeln. Das ist da Tradition"

"Aha."

"... aber nicht freilaufend. Und angemalt."

"Also auch gekocht."

"Ja."

"Aus Afrika."

"Das machen die da gern, das Anmalen."

"Wer?"

"Die Kinder."

"Ich möchte keine Eier, die mit Kinderarbeit ... ich will Eier ohne gentechnisch hergestelltes Futter aus der Region, mit ungeschredderten Küken, ungekürzten Schnäbeln, fairtrade gehandelt und ohne Kinderarbeit." Sören Altmann wird ein bisschen laut.

"Eier ohne gentechnisch hergestelltes Futter aus der Region, mit ungeschredderten Küken, ungekürzten Schnäbeln, fairtrade gehandelt und ohne Kinderarbeit", wiederholt die Verkäuferin langsam. "Da haben wir leider gar keine Nachfrage für. Aber wir haben Eier ohne Genfutter von ungeschredderten Hähnen mit ungekürzten Schnäbeln aus freilaufenden Bodenhaltung aus Pakistan."

"Sind die frisch?"

Die Verkäuferin zuckt mit den Schultern."Hängt von der Kühlkette ab."

"Und wie ist das mit dem CO 2 -Fußabdruck?"

"Der ist total gering, Hühner haben ja ganz kleine Füße."

"Dann hätte ich gern zehn Stück."

"Die verkaufen wir nur in Sechser-Packungen. Wenn sie zwei Sechser-Packungen nehmen, haben sie sogar zwölf Eier."

Sören Altmann schüttelt traurig den Kopf, bedankt sich für die Beratung und verlässt ohne Eier den Supermarkt. Er geht zum nächsten Tierladen und legt sich dort ein eigenes Huhn zu.

Michael-André Werner