Dachschaden-TV: So wird Julian Reichelts neuer Fernsehsender

Julian Reichelt, seit Oktober Deutschlands frechster Arbeitsloser aller Zeiten, will wieder Fernsehen machen. Kürzlich hat der ehemalige Bild-Chefredakteur verraten, dass er einen eigenen TV-Sender plant. Doch was genau hat er vor? TITANIC kennt die ersten Details.

Die Moderator:innen: spannend, jung, geil

Reichelt beabsichtigt, mit vielen "spannenden, jungen, geilen Kolleginnen und Kollegen" zusammenzuarbeiten. Fest zugesagt hat bereits Thomas Gottschalk. Er soll einmal pro Woche zusammen mit Harald Martenstein, Lisa Fitz, Elke Heidenreich und Nena über ein Thema diskutieren, das mindestens zwei Leute aus dieser Runde wütend macht. Ob das Ganze dann auch tatsächlich ausgestrahlt wird, ist momentan offen. Bis zum Sendestart möchte Reichelt zudem noch den einen oder anderen personellen Coup landen. So könnte zum Beispiel Lisa Eckhart das Wetter moderieren, Jan Josef Liefers die Horoskop-News, Hendrik Streeck die sexy Sportclips und Roger Köppel das stündliche Kreuzworträtsel. Und für das tägliche, neunstündige Morgenmagazin ist das Duo Julia Engelmann/Reiner Calmund angefragt.

Die wichtigsten Sendungen: Es wird wahnsinnig eselig

Reichelt will von Anfang an mehrere Topshows etablieren. Das große Vorbild für ihn ist das Erfolgsformat von "Bild TV": "Die richtigen Fragen" mit 0,0000001 Prozent Marktanteil in der für ihn wichtigsten Zielgruppe der Superesel. Das will er künftig toppen – und zwar mit dem Quiz "Die richtigen Antworten", der Dating-Show "Die richtigen Scheidungspapiere" und der Boulevard-Philosophie-Sendung "Die richtigen Wut-Selfies an Tankstellen". Das tägliche Topthema wird "Wahnsinn" sein. Wenn sich einer damit auskennt, dann die Superschnüffelnase der deutschen Medienlandschaft. Gleich in mehreren Sendungen soll es um die großen Wahnsinnsfragen der Menschheit gehen, zum Beispiel: Wie wahnsinnig ist Olaf Scholz? Wie wahnsinnig bin ich? Und: Wie wahnsinnig ist mein Chef?

Das große Promi-Special: knallhart und lecker

Ebenfalls fest im Programm eingeplant ist die Promi-Koch-Sendung "Die leckeren Fragen", in der jeweils ein Promi mehreren anderen Promis ein interessantes Gericht zubereitet und ihnen nebenbei intime Geheimnisse entlockt. In der ersten Folge, die bereits aufgezeichnet wurde, kocht Til Schweiger ein Rezept seiner Töchter Lala, Lama und Lenin nach (Pizza Salami mit Apfelmus, Snickers und Keinohrhasenhoden). Dabei fragt Schweiger knallhart seine Gäste aus ("Soll ich noch einmal nachsalzen, Barbara Schöneberger?", "Ey, was guckst du so blöd, Ingo Zamperoni?", "Willst du in meiner nächsten Ballerliebeskomödie einen Krankenhausclown spielen, der sich in einen Wasserkocher verliebt, Eckart von Hirschhausen?").

Die eigene Rolle: 24 Stunden oben ohne

Reichelt hat vor, selbst täglich mindestens 18 Stunden live auf Sendung zu gehen. Wenn es sein muss, sollen es auch 24 oder mehr Stunden sein, denn notfalls will er spontan den Tag verlängern. Er möchte sich nämlich nicht länger von der DDR-Bundesregierung vorschreiben lassen, wie lange ein 24-Stunden-Tag dauern soll. Reichelt kündigt schon mal an: "Wenn es sein muss, sende ich auch live und exklusiv aus meiner Toilette, meiner Nase und meiner Unterhose, Letzteres jedoch selbstverständlich nur für meine Abonnenten und Paul Ronzheimer." Neu ist: Er wird nicht mehr wie bisher mit bis zum Bauchnabel aufgeknöpftem Hemd zu sehen sein, sondern der Einfachheit halber komplett oberkörperfrei moderieren ("So kann ich besser denken!"). Doch um keine Zuschauer:innen abzuschrecken, wird zum Glück alles verpixelt, auch sein Gesicht.

Der Sender-Name: Irgendwas mit Dachschaden

Wie der neue Sender heißen wird, ist noch streng geheim. Im Gespräch sind die Titel "Brisant International Live Dachschaden Television (kurz: BILD TV)", "Anstalt für Direktfernsehen (AfD)" und "Reichelt Television Live (RTL)". Ebenfalls noch in der engeren Auswahl sind "Dog News Channel", "xHamster" und "Ich!!!!!!!". Reichelt selbst findet aber auch den Namen "Arschgeigen-Galionsfigur TV" passend: "Der Name ist prägnant, knallig, wuffig und fasst alles zusammen, wofür ich journalistisch und privat seit vielen Jahren stehe." Auch beim Slogan für seinen Sender hat sich Reichelt noch nicht festgelegt. Seine Favoriten sind derzeit "Die Stimme der Klarheit, der Vernunft und des offenen Hosenschlitzes", "Mein RTL" sowie "Die größten Hits der 80er, 90er und das Beste von Springer". Es bleibt spannend.

Dimitri Taube