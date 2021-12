Dimitri Taube, 37, hat sich Sissi und den kleinen Lord schon 500mal angeschaut – und hat immer noch nicht genug.

An Weihnachten bei der Familie sitzen und sich die unerträglichen Boomer-Witze des Vaters, die langweiligen Geschichten der Mutter oder den immergleichen Streit der Verwandten anhören – all das muss nicht sein. Man muss zusammen nur ein paar Weihnachtsfilme schauen. Da ist es von Vorteil, dass praktisch rund um die Uhr welche laufen. So kommt man beim obligatorischen Besuch bei der Familie überhaupt nicht mehr in die Verlegenheit, miteinander zu sprechen und einander zuzuhören. Und wer mindestens neun Weihnachtsfilme am Stück gesehen hat, ist emotional abgestumpft und damit hervorragend gewappnet für die kleinen und großen Peinlichkeiten während des Festes.

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil von Weihnachtsfilmen ist, dass in den meisten von ihnen weder Til Schweiger noch Lars Eidinger mitspielen. Ständig ballert Bruce Willis auf den kleinen Lord, auf Charlie in der Schokoladenfabrik und auf Kevin allein zu Haus – so will es die weihnachtliche Tradition. Und wenn man brechen muss, weil das Weihnachtsessen mal wieder so scheußlich geschmeckt hat, kann man das sicherheitshalber auf die Weihnachtsfilme schieben: "Nee, du, sorry, das hat wirklich nichts mit deinem Essen zu tun, aber siebenmal 'Drei Haselnüsse für Aschenbrödel' waren am Ende zu viel – da musste ich mich einfach übergeben."

Einbrecher abschrecken funktioniert mit Weihnachtsfilmen ebenfalls wunderbar. Wenn man aus dem Haus geht, sollte man unbedingt einen Weihnachtsfilm laufen lassen, am besten in unüberhörbarer Lautstärke. Potentielle Diebe werden sich erschrecken und denken: "Bäh! Was für ein erbärmlicher Haushalt! Hier gibt es garantiert nichts von Qualität zu holen! Schnell weg!"

Außerdem eignen sich Weihnachtsfilme bestens dafür, Kinder zu disziplinieren. Zum Beispiel so: "Wenn du nicht aufisst, wirst du den ganzen Tag mit dem Grinch verbringen!" Oder so: "Wenn du jetzt nicht sofort still bist, musst du dir noch mal Sissi anschauen, und zwar alle drei Teile hintereinander, und anschließend die Wiederholungen!" – Film ab!