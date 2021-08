Pandehemiehe – Der Hochzeitsboom während Corona

Während der Pandemie hat die Bereitschaft, zu heiraten, zugenommen. Vielleicht, weil das "Bis dass der Tod euch scheide" in greifbare Nähe gerückt ist (Komikerrepertoire circa 1979)? Doch hält die Ehe, bis die Quarantäne vorbei ist? Wo gibt es eine passende Maske zum Hochzeitskleid? Und was passiert, wenn niemand den Brautstrauß fängt (immer peinlich, unabhängig von der Pandemiesituation)?

Die Mode

Wichtig: Geben Sie Ihren Gästen die Möglichkeit, sich so extravagant anzuziehen, wie es Ihnen ihnen passt. Alle werden sich über eine Möglichkeit freuen, die beim Onlineshopping im Lockdown erstandenen Kleidungsstücke zu präsentieren, egal, ob es sich dabei um elegante Abendkleider, paillettenbesetzte Anzüge oder erotische Sexunterwäsche handelt. Also schlucken Sie Ihr Ego runter, selbst wenn es bedeutet, dass Sie sich an Ihrem großen Tag weinend unter der Treppe verstecken müssen (und das sehr schwer ist in diesen riesigen Brautkleidern): Bei Ihrer Hochzeit darf jeder mal schöner sein als Sie! Und wie wir Ihre Verwandtschaft kennen, wird die das auch gern zugeben.

Die Gäste

Nicht nur der Drang, exquisite Mode zu tragen, sondern auch das Bedürfnis, zu streiten, ist in den letzten 1,5 Jahre drastisch gestiegen. Wollen Sie also vermeiden, dass sich Oma mit ihren Enkelkindern zankt, weil die sie nicht im Altersheim besucht haben, als es in der Pandemie verboten war? Oder dass Onkel Heinz Tante Erna vorwirft, dass sie trotz des erhöhten Infektionsrisikos ihre Affäre fortgesetzt hat? Dann besorgen Sie am besten Einzeltische und Scheuklappen für alle. Sollten Sie aber kein Entertainment für Ihre Hochzeit gebucht haben, weil zu teuer oder zu doof, können Sie sich einfach zurücklehnen und das Spektakel genießen.

Das Programm

Fehlten Ihnen während der Pandemie Hochzeitsbräuche wie die Rasur des Bräutigams durch die Braut, der Bananentanz oder von der Verwandtschaft lustig umgedichtete Lieder? Tja, auch niemand anderem. Da diese Traditionen aber seit 2014 zum UNESCO Weltkulturerbe gehören, müssen sie verpflichtend in jedes Hochzeitsprogramm integriert werden. Also machen Sie sich gefasst auf Kompositionen wie "Atemlos durch die Hochzeitsnacht", "Du wirst mich tausend Mal betrügen" oder "Hoch auf dem gelben Bräutigam", wenn der Kegelverein mal wieder das Prinzip nicht verstanden hat. Aber wurden wir nicht auch gewarnt, dass Corona zu Geschmacksverlust führt (Original Heute Show-Witz)?

Das Essen

Eigentlich können Sie auf Ihrer Hochzeit servieren, was Sie wollen (das kennen Ihre Verwandten ja nicht anders von zu Hause). Außerdem führt Corona ja eh zum Geschmacksverlust, wen stört es also (ja, das ist ein recycelter Witz, aber sowas finden Sie jungen Leute doch gut), haha!

Das Leben

Dass alle Männer ihre Ehefrau hassen, wissen Sie aus einschlägigen Cartoons. Doch können sie sie trotzdem lieben und ein glückliches Leben führen? Laut Experten hat die Pandemie dazu beigetragen, es auch mit sehr anstrengenden Menschen (wie sich selbst) auf engstem Raum auszuhalten. Ihrem Glück sollte also nichts mehr im Weg stehen. Denn bedenken Sie immer: Egal, wie sehr Sie Ihre Partnerin/ Ihr Partner nervt, Sie nerven mehr! Und zwar vor allem sich selbst.

Laura Brinkmann