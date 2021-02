Alles Gute zum Covidtag!

Für Sie beginnt eine Party erst richtig, wenn die Nachbarn die Polizei rufen? Kein Problem: Ruhestörung geht auch allein. Stellen Sie einfach die Boxen auf volle Lautstärke und schreien Sie etwas rum. Falls Sie sich richtig anstrengen, schaffen Sie es sogar, allen Nachbarn im Alleingang in die Vorgärten zu kotzen. Sind Sie flexibel? Aus welchem Grund die Polizei auch vorbeikommt, lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf: Ob ein illegales Hunderennen im Park, mysteriöser Schwund aller Compact -Magazine in einem Umkreis von 15 Kilometern (coronakonform!) oder Scherzanrufe beim Rettungsdienst ("Hilfe, ich sterbe, hihi") – machen Sie einfach, worauf Sie Lust haben, es ist schließlich Ihr Geburtstag.

Eskalation macht hungrig, deswegen brauchen Sie unbedingt die richtige Partyverpflegung. Am besten sorgen Sie für haltbares Essen, damit Sie es noch verzehren können, wenn Sie aus dem Gefängnis zurück sind. Oder damit gleich die Gitterstäbe zertrümmern können. Ansonsten gilt für Snacks die alte Partyregel: Rühren Sie lieblos irgendeine Backmischung zusammen, machen Sie viel zu viele Hot Dogs, beißen Sie alles nur ein Mal an und schmeißen Sie es nach drei Tagen weg.

Um die most authentische experience zu haben, dürfen auch die schlimmeren Aspekte von Geburtstagsfeiern nicht fehlen: Sauf- und Partyspiele. Da Sie aber allein spielen, dürfen Sie sich auch Ihre eigenen Regeln ausdenken: Stellen Sie sich zum Beispiel auf eine gefaltete Zeitung und trinken Sie, bis Sie umfallen. Dann sagen Sie anhand Ihrer blauen Flecken die Zukunft voraus. Kindergeburtstage werden durch Corona sehr viel einfacher: Die Kleinen können sich an die Zeit vor der Pandemie meist gar nicht mehr erinnern und haben deshalb keinerlei Ansprüche. Erzählen Sie einfach, leise Kartoffelschälen sei ein weit verbreitetes Geburtstagsspiel und gut ist’s.

In diesem Jahr müssen wir alle lernen, uns selbst zu beschenken. Der passende Hashtag dazu lautet #selfcare (sprich: Hashtag selfcare). Schenken Sie sich also in diesem Sinne Dinge, die Ihnen guttun, wie Bewegung an der frischen Luft, gesundes Essen und weniger Zeit vor dem Bildschirm. Hören Sie also jetzt sofort auf, diesen Text zu lesen! Wenn Sie sich etwas Anständiges schenken wollen, dann lesen Sie weiter und kaufen Sie sich die neue Playstation.