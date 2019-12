Viele Menschen leiden besonders am Jahresende und an den Festtagen unter Einsamkeit. Einige sind gar so verzweifelt, dass sie sich mit windschiefen Charakteren aus ihrer Familie zusammenrotten. Doch auch im restlichen Jahr ist Einsamkeit ein zunehmendes Problem, sowohl für Menschen auf dem Land als auch für Großstädter. Allein in der Gruppe der 45- bis 94jährigen fühlen sich rund neun Prozent allein. Was kann man dagegen unternehmen?

Kommunikative Notaufnahmen

Während einige Dörfer in entlegenen Regionen immer leerer werden, sind die Notaufnahmen in vielen Krankenhäusern stets gut besucht. Die resistenten Keimzellen des sozialen Lebens sind vielerorts die einzigen Brutstätten der Begegnung. Um sie in dieser Funktion zu stärken, hat das Bundesheimatministerium das Konzept der kommunikativen Notaufnahme entwickelt. Unterhaltungs- und Spielangebote sollen es Menschen erleichtern, dort andere kennenzulernen. Wer mag, kann hier mit Gips basteln oder einfach ein Rezept mit dem Nachbarn austauschen. Während einige Patienten dem Angebot noch mit Sepsis begegnen, wird es von anderen schon recht gut angenommen.