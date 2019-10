Als Alman bei den Salmans

Saudische Taxifahrerinnen haben jede Menge Drive.

Am Nachmittag zieht es mich in die Innenstadt. Riad ist eine Stadt der Gegensätze: Reich und sehr reich prallen aufeinander. Spannend. Sämtliche Wandbilder und Statuen haben die markante Silhouette von Kronprinz Mohammed bin Salman, sogar die Ampelmännchen. Saudi-Arabien beherbergt zahlreiche heilige Stätten, darunter die Kaaba in Mekka, Mohammeds Grab in Medina sowie 37 Mc Donalds-Tempel, beliebt hier die "Camel McNuggets", der "McDesert Rat" sowie der "Big Mecca". In einer Seitenstraße befindet der Schmuddel-Nachtclub "Versaudi" sowie das kultige Lokal "Fadi's Service-Wüste". Selbstironie ist mittlerweile im Ölstaat en vogue, wie auch die große Werbekampagne auf visitsaudi.com mit pfiffigen Claims wie "Wir können alles, außer Rechtsstaat" eindrucksvoll beweist.

Die saudische Touristenoffensive trägt bereits krebsrote Früchte: Urlauber sieht man an jeder Ecke. Ein Flixbus aus München erreicht gerade die Salman Bus Station. Indische Interrailer strömen vom Bahnhof. Ein Trupp britischer Reisender mit "Hard Rock Café Medina"-Shirts strolcht hackedicht umher. Die Fußgängerzone ist bereits sehr touristisch, die engen Gassen säumen Souvenirläden. Im Angebot: die heilige Kaaba als Schlüsselanhänger, Mohammed als Schlüsselanhänger, Jamal Khashoggi als 1000-teiliges Puzzle. Ich kaufe eine vergoldete Taxifahrerin als Schlüsselanhänger und das Buch "Die Spinne aus der Dattelpalme" voller witziger urbaner Legenden aus Riad. In der vom Baedeker empfohlenen Touri-Schänke "Zum lustigen Ölscheich" drängeln sich amerikanische und russische Touristen am Büfett: Endlose Meter aus Wallfahrtssalat, Penne all’Saudiarrabbiata und Eiersalat in einer leichten Vinaigrette aus Essig und Erdöl. Hoffentlich ohne Salmanellen.

Am nächsten Tag stehe ich vorm Königlichen Staatstheater und betrachte das Veranstaltungsprogramm: Im großen Saal gibt es "Kaabale und Liebe", im kleinen "Der Jemenmann”. Schräg gegenüber, im Haus der wahhabitischen Jugend, findet ein Diskussionsabend statt über das das Für und Für des Wahhabismus. Von jeder Litfaßsäule grinst der immer gleiche Finsterling, wirbt für den neuen Blockbuster "Iran Man", eine saudische Eigenproduktion. Das Programmkino zeigt den Evergreen "Pretty Salman" und "P.S. I Love You and You and You", während das Musicalhaus die Rockoper "Mohammed Muslim Superstar" aus der Feder von Andrew Lloyd Salman präsentiert. Puh, hier ist ganz schön was los. Wohin gehen? Zunächst befolge ich einen Geheimtipp meines Gastgebers: ein Bummel durch das Studenten- und Künstlerviertel, liebevoll Salmanhattan genannt. Junge Leute hocken hier in den Straßencafés und diskutieren über Peter Handke und Overtourism. Am Ende entscheide ich mich für eine Live-Amputation der Hand eines namhaften Theaterkritikers. Restkarten gibt es an der Abendkasse.