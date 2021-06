Was sonst noch war

Bissig: Der Vorstoß von Julia Klöckner (CDU) nach einem gezielten Abschuss einzelner Wölfe hat die Gefährlichkeit des Wildtieres verdeutlicht. Die Bundeslandwirtschaftsministerin sieht sich nach ihren Äußerungen einem zähnefletschenden Rudel von Naturschützern ausgesetzt +++ Energieleistung: Unbekannte haben an einem See im nordrhein-westfälischen Hagen aus einer kürzlich eröffneten Strandbar drei Kühlschränke mit mehr als 70 Energydrinks gestohlen. Laut der völlig erschöpften Polizei sind die Täter seit mehreren Tagen dauerflüchtig +++ Kuschelkurs: Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, hat angesichts der Fußball-EM Krawalle befürchtet, wenn Beamte einschreiten müssen, weil beim Feiern keine Masken getragen und Abstände nicht eingehalten werden. Das ist bei Veranstaltungen mit schwarz-rot-goldenem Fahnenmeer, Deutschland-T-Shirts und Sprechchören aber eher unwahrscheinlich +++ Traumjob: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier strebt laut eigener Aussage für 2022 eine zweite Amtszeit an. Die erste sei wie im Schlaf vergangen +++ Fake News: Nach Jan Hofer und Linda Zervakis wechselt auch Pinar Atalay von der ARD zu den Privaten. Mit Scripted Reality kennen sich alle drei als ehemalige Nachrichten-Moderatoren beim Staatsfunk ja bestens aus +++ Begleiterscheinung: Anlässlich der Eröffnung des Deutschen Chorzentrums in Berlin haben sich Christian und Bettina Wulff nach ihren letzten Trennungen 2013 und 2018 erstmals wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Der Bund der Steuerzahler kritisierte den ehemaligen Bundespräsidenten bereits für das dauerhafte Verplempern seines Ruhegehaltes beim Escort-Service +++