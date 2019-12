Was 2019 sonst noch war (2)

März

Fäkalhumor

Karnevalisten haben den viel kritisierten Witz von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer über Toiletten für das dritte Geschlecht verteidigt: "Ob männlich, weiblich oder intergeschlechtlich – uns Jecken ist es herzlich egal, in welchen Hauseingang wir unsere Notdurft verrichten oder uns übergeben".

Chancen und Risiken einer Fusion von Commerzbank und Deutscher Bank

Die Konzernführer der Deutschen Bank und der Commerzbank verhandeln über eine Fusion. Bundesfinanzminister Olaf Scholz begrüßt die Verhandlungen der beiden angeschlagenen Banken, weil er nach wie vor an das Prinzip "Minus und Minus ergibt Plus" glaubt. Nach diesem Motto führten er und Andrea Nahles schließlich auch die SPD. Gemessen an der Bilanzsumme würde eine Zusammenlegung der beiden Unternehmen die drittgrößte Bank Europas entstehen lassen, die dann von jenen Genies geführt werden würde, die eben schon Commerzbank und Deutsche Bank in den Ruin getrieben haben. Manche sehen hierin eine gewaltige Idiotie, andere hingegen eine wunderbare Herausforderung für den Steuerzahler, der damit bei der nächsten Finanzkrise seine Retterqualitäten abermals unter Beweis stellen könnte. Aus Arbeitnehmersicht böte die Fusion jedoch durchaus Vorteile, müssten Schätzungen zufolge doch zwischen 10.000 und 50.000 Stellen gestrichen werden. Ein großes Glück für die Angestellten: Für eine Bank arbeiten will ja nun wirklich niemand.

April

Sci-Fi-Nerds nicht überrascht: Google ohne Ethikrat

Nach heftiger Kritik an der Zusammensetzung eines Ethikrats bei Google zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) ist das Gremium nach nur rund einer Woche wieder aufgelöst worden. Google sei klar geworden, dass der Ethikrat "im aktuellen Umfeld nicht so funktionieren kann, wie wir das wollen", ließ der Internetkonzern über sein Informationssystem HAL mitteilen. Mahnende Stimmen renommierter Zukunftsforscher hatten bereits im Vorfeld die Zusammensetzung des KI-Ausschusses mit mehreren Replikanten, zwei NS-5-Robots und einem T-1000 angemahnt, waren aber schnell wieder verstummt. Auch Google-Chef Sundar Pichai ist für eine Stellungnahme bisher nicht zu erreichen gewesen. Gerüchten zufolge soll er sich nach der Einnahme einer roten Pille schon länger in Morpheus' Armen befinden.

Entwicklungshilfe



Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat bei seinem Besuch in Nordkorea Machthaber Kim Jong-un ein Buch über seine Heimatstadt Goslar geschenkt. Die niedersächsische Stadt freut sich. Die ersten Hilfslieferungen aus Pjöngjang sind bereits eingetroffen.