Über welche Anschläge darf ich mich noch freuen?

Der versuchte Mordanschlag auf Donald Trump hat in der deutschen Medienlandschaft eine Diskussion losgetreten: Darf man den Anschlag auf einen faschistoiden Politiker gutheißen? Trotz Debattenbeiträgen, Threads-Aphorismen und einem El-Hotzo-Post konnte darauf noch keine eindeutige Antwort gefunden werden. Bis jetzt! TITANIC hat sich umgehört und stellt den ultimativen Moralkompass vor.

Joe Biden

Jedes Haustier in solch einem desolaten Zustand hätte aus ethischen Gründen längst den Gnadenschuss erhalten. Begeisterung über sein Ableben kann also nur als Erleichterung über das Ende eines langen Leidenswegs gesehen werden. Ergo: kein Problem.

Robert Habeck

Die moralischen Instanzen des Landes (Hubert Aiwanger, Ulf Poschardt, Monika Gruber) sind sich einig: Dieser Mann treibt Deutschland in eine klimahysterische, frühsexualisierte Woke-Diktatur. Natürlich darf Gewalt kein Mittel sein. Aber wenn rein zufällig irgendein Irrer im Alleingang eine Geiselnahme oder rituelle Pfählung durchführen würde, wäre das eine Erholung für den geschundenen Volkskörper. Da Freude zu äußern: nur menschlich.

Giorgia Meloni

Einer Politikerin, die Geflüchtete wahlweise ertrinken oder deportieren lässt und mit der faschistischen Vergangenheit des eigenen Landes flirtet, gleich eine Kugel zwischen die Glubschaugen zu wünschen? Das geht gar nicht und zeigt, wer hier wirklich der Nazi ist!

Papst Franziskus

Der Stellvertreter Gottes – ein autoritärer Greis, der nach mittelalterlichen Gebräuchen seine heilige Alleinherrschaft mitten in Europa ausübt. Da geht einem direkt das Messer unterm Büßergewand auf. Aber bedenken Sie die Folgen: Ein blutrünstiges Attentat auf den Kirchenmann könnte zu einem dramatischen Absatzverlust von bereits produzierten Merchandise-Produkten, ausbleibenden Touristenströmen und letztendlich einer Kettenreaktion samt Wirtschaftskrise Italiens, der katholischen Kirche und der gesamten westlichen Welt führen. Chaos, Zusammenbruch und The Great Reset wären die Folge. Also eigentlich schon ein Grund zum Jubeln.

Das Moorhuhn

Sie freuen sich, dass Sie nach zehn Jahren Dauerballern am Windows-XP-Tower-PC Ihrer Souterrain-Mancave das letzte Moorhuhn im Endbosslevel erschossen haben? Die Sachlage ist klar: Sie sind ein Psychopath, nicht gesellschaftsfähig und höchstwahrscheinlich der nächste Präsidentenkiller.

Adolf Hitler

Ein abschließendes Urteil zu diesem für viele Deutsche sensiblen Thema steht noch aus. Im Zuge der bevorstehenden Feierstunde zum 80jährigen Jubiläum des Stauffenberg-Attentats erscheint dazu ein philosophisches Think Piece von Richard David Precht und Juli Zeh auf Zeit Online.

CK