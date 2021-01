TITANIC-Liveticker vom CDU-Parteitag

+++ 14:46 Es gibt nur Sieger +++

Die Messe im Konrad-Adenauer-Haus ist längst gelesen. Es läuft Musik vom Safri Duo, der Kanzler spricht. Laschets letztes Geschenk an Nordrhein-Westfalen: Das große Abschiedsimpfen im Impfzentrum Hambacher Forst. Der Überraschungssieg Laschets gleicht einer tektonischen Verschiebung in der Bundespolitik, Olaf Scholz' Hufflepuff-Bonus damit egalisiert. Ein weiterer Sieger dieses Parteitags ist Paul Ziemiak. Er moderierte die ganze Nummer überraschend souverän. Hört Thomas Helmer nicht beim Doppelpass auf auf?

Damit schließen wir den Liveticker. Kurze Stilkritik: Dramaturgisch wäre es viel klüger, die skurrilen Bewerbungsvideos und irrelevanten Interviews vor der entscheidenden Wahl wegzufrühstücken. So wurden alle Trailermomente in den ersten 90 Minuten verheizt – Schade! Idee für das nächste Mal: Die Delegierten sitzen wie bei der Casting-Show "The Voice of Germany" mit dem Rücken zur Bühne und buzzern erst, wenn ein Bewerber was zur Clan-Kriminalität sagt. Die größte Gewinnerin bei all dem, bitte erlauben Sie uns noch diese Bemerkung, ist natürlich die Digitalisierung. Bis zum nächsten historischen Parteitag in 16 Jahren! tb, dw

+++ 14:31 Adams wählt sich noch mal ein +++

Nein, doch nicht. pi

+++ 14:20 Politikwissenschaftliche Einordnung +++

In seiner Rede wird es wichtigste Aufgabe für Laschet sein, eine versöhnliche Geste Richtung Bild-Redaktion zu senden. Chefreporter Schuler dreht in den sozialen Medien gerade komplett frei, auch Robin Alexander von der Welt twitterte heute Nachmittag schon von der nächsten "Dolchstoßlegende". Hintergrund: Viele Delegierte, die sich fest vorgenommen hatten, Merz zu wählen, verunsicherte Spahns überraschende Wortmeldung so sehr, dass sie beim Televoting auf der Maus ausrutschten. dw

+++ 13:42 Insiderkreise werden nervös +++

Nach wie vor ist nicht klar, ob Armin Laschet für heute überhaupt eine Sieger-Rede vorbereitet hat: Bei Markus Lanz ging er der Frage nach seinem Skript mehrfach aus dem Weg, reagierte nervös und flatterig. Restzweifel: Kann so einer wirklich Parteivorsitz? Oder sind die Berliner Schuhe für den kleinen Aachener doch eine Nummer zu groß? Gleich wissen wir mehr. dw

+++ 13:25 Wie geht es weiter für Friedrich Merz? +++

Laut führenden Mitarbeitern des Axel-Springer-Konzerns bekommt er eine eigene Show bei Bild-TV ("Hart und Merzlich"). Vertraute berichten hingegen, dass Merz ein Comeback als Hologramm plant – wann immer ein Nachfolger für Armin Laschet gesucht wird. mh

+++ 13:07 Politik, Politik +++

Das Restprogramm erinnert an Kalle Rummenigges Gedicht damals für Franz Beckenbauer. Stimmung wie beim Bayernbankett nach einem ereignislosen 2:1 gegen Spartak Moskau. Die Luft ist raus. Stellvertreter*innen durchwinken und durchregieren. Als Thomas Strobl irgendwann vorhin über Standup-Paddling sprach, war das bereits ein untrügliches Zeichen, dass hier bald Schluss ist. Leichte Restaufregung bleibt jedoch noch wegen Laschets Auftritt bald. Julia Klöckner wird auf ihr Kleid angesprochen, verweist auf "Inhalte", ja ja. pi, dw

+++ 13:00 Auftritt Merkel +++

Angela Merkel betritt (ohne Begleitschutz) das Gelände des Bundeswehr-Übungsplatzes Stern-Buchholz in der Nähe des Siebendörfer Moors. Hier hätte der Parteitag stattgefunden, wenn er nicht coronabedingt ins Netz verlagert worden wäre. "Na, wo ist denn die ganze Rasselbande?" fragt sich die Kanzlerin stirnrunzelnd. tog

+++ 12:25 Korrektur +++

Der "Preis für innovative Parteiarbeit" geht dieses Jahr NICHT an Rezo! tog

+++ 12:03 Merz ergreift das Wort +++

Friedrich Merz richtet letzte Worte an die Gruppe "Wir Frauen für Merz": "We love you. You're very special. Go home." tog

+++ 11:51 Democracy healing +++

Laschet wird nach Meinung vieler Experten gut mit Joe Biden klarkommen. Ntv meldet derweil, dass Merz die Stimme von Herrn Adams noch einmal auszählen lassen will. tb, dw

+++ 11:46 EIL +++

Tilman Kuban auf 180, streamt gerade live auf dem Weg zum Konrad-Adenauer-Haus. Man hört Scheiben zu Bruch gehen. dw

+++ 11:35 Gemischte Gefühle +++

AKK zu Tränen gerührt, auch Laschet kämpft mit seinen Gefühlen. Merz abgewichst wie eh und je. Parallel dazu macht die Junge Union in den sozialen Medien mobil. Prognose: Hier ist noch gar nichts entschieden. tb, dw

+++ 11:28 Laschet macht's! +++

Nach überwältigendem Wahlsieg Laschets: "Jetzt wird in Europa Oecher Platt gesprochen!" tb

+++ 11:25 Grußwort von Tichanowskaja +++

Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja hält eine bewegende Rede. Schade, dass sie dreimal durch die Zwischenfrage unterbrochen wird, ob es denn nun Lukaschenko oder Lukaschenka heiße. tog

+++ 11:17 Whatsapp down +++

Der Messengerservice liegt lahm. Ein Raunen geht durch die Gruppen, Familienchats sind außer Rand und Band, die Server sind überfordert mit der Flut an Spruchbildern. pi

+++ 11:14 Audiopulsschlag kündigt Entscheidung an +++

Kopf an Kopf-Rennen zwischen Merz und Laschet, es geht in die zweite Runde. Der JFK aus Königswinter ist draußen, nimmt es mit Fassung. Er ist gerade mal 55, seine Zeit kommt noch. Die große Frage: Wohin tendieren seine Fans? Gemäßigt oder blitzradikalisiert? Jetzt erstmal wieder eine vorproduzierte MAZ, irgendwas mit Europa. tb, dw

+++ 11:05 Raucherpause +++

Die Dramaturgie dieses Parteitags wirkt aus der Zeit gefallen: Wie sie das einfach in 90 Minuten durchgepeitscht haben als wärs Aue vs. Greuther Fürth. Jetzt wird Sendezeit gefüllt, es ist die Stunde der provinziellen No-Names. Das Ziel ist klar: Die Landesverbände befrieden. Vom Gefühl her müsste gleich Boss Hoss spielen, danach Backstage-Interviews mit Uschi Glas. tb, dw

+++ 11:00 Überraschungsauftritt +++

Beim digitalen Buffet sieht man doch noch den zuletzt in Ungnade gefallenen Philipp Amthor: als menschliche Sushi-Platte ("Nantaimori"). tog

+++ 10:46 Wortmeldungen +++

Für die Moderation der Wortmeldungen hat man sich bei der CDU die Dienste von Brigitte Büscher von Hart aber fair sichern können. Jetzt darf auch Jens Spahn, jedoch nur über seine Webcam aus Münster. Die Videoaussprache läuft zäher als der Distanzunterricht in NRW. Dann wird ein Herr Adams zugeschaltet, quälend lange tut sich jedoch nichts. Oder haben sie ihm das Mikro abgestellt? Was weiß Adams? tb, dw

+++ 10:45 Zwischenfazit +++

Es klingelt zum Ende der digitalen Doppelstunde. Drei anständige Referate, kaum Glanzpunkte. Erwartungsgemäß wird dem Altkanzler gedankt. Laschet orientiert sich in Habitus und Gestus am Karneval im Dreiländereck. Laschet optisch präsidial, kurzatmig in der Ausführung, inhaltlich evangelischer Kirchentag. Merz weckt Sehnsucht nach einem Pinocchiobecher in der Bonner Fußgängerzone im Frühling 1994. Röttgen kommt sehr über die Optik. Jetzt das heimliche Highlight des Parteitags: Die Delegierten dürfen Fragen stellen, direkt bei Herrn Adams streikt das Logitech Headset. tb, dw

+++ 10:36 Technische Schwierigkeiten +++

Aus dem Konrad-Adenauer-Haus wird berichtet, dass der Livestream ab und zu laggt, weil Paul Ziemiak auf seinem Zweit-Tablet parallel Call of Duty: Mobile zockt. dw

+++ 10:29 Auftritt Röttgen +++

Lässiger Einstieg: Norbert Röttgen öffnet eine Bierflasche an der Tischkante und zaubert eine perfekte Schaumkrone ins Glas. Als sein neues Ring-Light für einige Sekunden ausfällt (Wackelkontakt?), sieht bzw. hört man erstmals sein wahres Ich: "Motherfuck-fuck-fucking-megafuck!" Doch Röttgen nimmt wieder Fahrt auf, redet seine Konkurrenten argumentativ und rhetorisch an die Wand. Immer wieder unterbricht er seine Rede, um sich für die neuen Abos auf seinem Twitch-Kanal zu bedanken. "Danke GamingJoe und Zockerbabe für das Prime-Abo im 4. Monat. Ihr seid mega!" Clever: Röttgen adressiert als bisher einziger die neuen Bundesländer. Trotzdem: Man hat sich ein bisschen mehr erhofft. Das ist Katrin Göring-Eckardt-Level. tb, tog, lr, dw

+++ 10:27 Kurzes Durcheinander +++

Überraschend bringt sich plötzlich Nordrhein-Westfalens Ex-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers ins Spiel: "Ich setze darauf, dass ich in der ganzen Aufregung mit Röttgen verwechselt werde." tog

+++ 10:20 Merz ist fertig +++

Merz Rede war, wie erwartet, ganz viel alte Bundesrepublik, er sprach viel übers "Fordern". Vom Feeling her als ob Manuel Andrack bei Late Night Berlin sitzt. Nach Merkel-Raute bringt Laschet den Finger. Bisher kein Signature Move bei Merz, er muss jetzt liefern. Merz nach seiner Rede zu den Kolleg*innen vom Spiegel: "Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich ausgerechnet kommenden Montag, 250 Jahre nach Wilhelm I. im Spiegelsaal von Versailles zum Kanzler gekrönt werden soll, aber möglich wär's." tb, dw

+++ 10:14 Merz überraschend progressiv +++

Bei einem richtigen Präsenzparteitag gäbe es jetzt fünf Minuten Beifall, im CDU-Stream werden als Ersatz gerade unzählige Herz-Emojis geschickt: Friedrich Merz lobt die Arbeit von Gesundheitsminister Jens Spahn und bezeichnet ihn als "wunderbaren Schwulen". mh, lr

+++ 10:10 Merz zieht Bilanz +++

Merz ist immer noch mächtig angepowert von seinem Treffen mit CureVac-Gründer Ingmar Hoerr bei Markus Lanz diese Woche. Aber auch verdächtig gut frisiert. Bislang fehlt aber noch was fürs Herz, hier liegt Laschet nach Punkten vorn. Doch endlich geht es um Inhalte: Merz will Pfandflaschensammler besteuern. Außerdem soll Schleswig-Holstein alle Windräder abmontieren, bevor er er nach den Bundestagswahlen Koalitionsverhandlungen mit den Grünen aufnimmt. "Eine Kröte, die Habeck schlucken muss und eine wichtiges Symbol, um die CDU zu einen." Aus Wirtschaftskreisen wurde indes Kritik an der Kandidatur von Friedrich Merz laut: Sein ehrenamtliches Engagement als Parteivorsitzender und Bundeskanzler könnte demnach zu Interessenkonflikten mit seiner Haupttätigkeit als Lobbyist führen. lr, dw

+++ 10:02 Schlag auf Schlag +++

Jetzt Merz im Imagefilm. Sympathisch, volksnah, bescheiden. Verzicht auf die Comeback-Karte nach 20 Jahren Sabbatical. tb, dw,

+++ 10:00 Ein Mann weiß um seine Wirkung +++

Laschet lehnt neben dem Pult. Blitzumfrage bei Bergmännern: Laschet klar vorn. tb, pi, dw

+++ 09:54 Laschet legt los +++

Laschet kommt mit eleganten Trippelschritten zum Rednerpult wie einst President Obama aus der Air Force One. Inhaltlich geht es direkt in die "Herzkammer der Demokratie". So geht Transatlantik. Als hätte er nie etwas anderes gemacht, keine Spur mehr vom orientierungslosen Armin diese Woche noch bei Lanz. "Mein Vater war Bergmann", liest er von seinem Zettel ab. Springt hier nochmal einer per Anhalter auf den Schulzzug? tb, dw

+++ 09:50 Das Prozedere +++

Die Wahl des Vorstands der Europäischen Volkspartei erfolgt nach einem traditionellen Ritus: Die in Frage Kommenden müssen sich mit Ahornsirup übergießen und sich in Kellogg's Choco Krispies wälzen. Wer nach fünf Minuten die meisten Krispies an sich kleben hat, muss es machen. tog

+++ 09:40 Starke Bilder, große Emotionen +++

Die Kollegen von Florida TV läuten mit einem cineastischen Einspieler Tag 2 ein. Um 9:37 die ersten Archivbilder vom Einheitskanzler. #WegenMorgen

Bisher Unklarheit, welcher der Kandidaten den Auftakt macht. Das dürfte die erbitterte Rivalität zwischen Aachen und Brilon im Sauerland weiter anheizen. tb, dw

+++ 9:30 Bedeutung +++

Der digitale CDU-Parteitag ist nicht nur das größte E-Sports-Event nach der Gamescom, sondern für viele auch der erste Super Bowl der Demokratie in diesem Super-Wahljahr. dw

+++ 09:25 Startschwierigkeiten an Tag 2 +++

Merkwürdiger Parteitag bisher: "An Tagen wie diesen" von den Toten Hosen lief noch kein einziges Mal. Dabei hatte Paul Ziemiak sich den Song extra noch am Freitagmorgen von Youtube gerippt. Ein bisschen Zeit bleibt ja noch. Armin Laschet hinhegen meldet sich per SMS: Er braucht noch einen Moment, sucht gerade noch die Treiber-CD für seine Webcam und muss Söhnchen Joe noch die TKKG-Kassette zum Einschlafen anmachen. Dann soll es aber bald losgehen. dw