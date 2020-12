Seltene Chamäleon-Art wiederentdeckt

Die bunte Artenvielfalt der Fauna ist um eine neue alte Spezies reicher. Einer Expedition der Zoologischen Staatssammlung München ist es gelungen, das seit 1913 verschollen geglaubte Voeltzkow-Chamäleon wieder aufzuspüren. Weder in Weißrussland, im kalifornischen Orange County, am Gelben Fluss, in Greenwich sowie am Roten Meer noch im Yellowstone Nationalpark, in Graubünden, auf den Gipfeln der Blue Mountains, in Braunau am Inn oder im Schwarzwald war in den letzten 100 Jahren "Furcifer voeltzkowi" gesichtet worden. Erst in einer der tristesten und farblosesten Gegenden der Welt wurden die Wissenschaftler, die sich nun mit dem Vorwurf der Betriebsblindheit konfrontiert sehen, fündig: "Wer konnte schon ahnen, dass ausgerechnet in Wuppertal-Oberbarmen ein Terraristik-Fachhandel noch ein paar Exemplare anbietet."