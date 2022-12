JANUAR

Papst fordert: Ihr Kinderlein, kommet

Papst Franziskus hat Paare scharf kritisiert, die keine Kinder bekommen wollen, aber dafür Haustiere wie Hunde oder Katzen haben. Das sei egoistisch, so der Pontifex. Harte Worte eines Mannes, der selbst kinderlos ist, sich aber Haustiere hält (Schäfchen). Gleichzeitig ist unbestreitbar, dass durch den demografischen Wandel Kinder fehlen, die man der Obhut von Priestern und Domspatzen-Chorleitern anvertrauen könnte. Franziskus hat deshalb angekündigt, jeden Abend für die Menschheit ein Vaterwerdenunser zu beten. Denn dass ein überalterter, von Greisen regierter Staat nicht funktioniere, sehe man am Beispiel Vatikan, so der Papst.

Waffenexporte auf dem Prüfstand

Nach dubiosen Last-Minute-Genehmigungen von Rüstungsexporten kurz vor dem Regierungswechsel will die Ampelkoalition den Handel mit Kriegsgerät durch ihr "Rüstungsexportkontrollgesetz" künftig strengen moralischen Richtlinien unterwerfen. Waffengeschäfte mit "Drittstaaten außerhalb von EU und NATO "sollen demnach nur noch erlaubt sein, wenn

Der Käufer vor Abschluss des Online-Bestellvorgangs direkt neben den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei "Ich akzeptiere die Genfer Konvention sowie die Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen" ein Häkchen macht.

Regierungschefs angeblicher Schurkenstaaten vor der Abwicklung einer peniblen charakterlichen Unbedenklichkeitsprüfung (Fax des Kontoauszuges) unterzogen werden.

Hersteller von Geschossen mit hoher Zerstörungskraft die "Made in Germany"-Gravur auf ihren Sprengköpfen um "with REALLY bad Conscience" und einen Tränen-Emoji ergänzen.

Die mit schicken neuen Jeeps und Raketenwerfern versorgten Militärjuntas sich vertraglich verpflichten, die Deutsche Bundeswehr nicht wegen ihres veralteten und schlecht gewarteten Inventars auszulachen.

Satellitengesteuerte Raketensysteme vor dem Einschlag in Krankenhäuser mit ihrem Kondensstreifen noch ein Herz und "Danke für Ihren Beitrag zur deutschen Volkswirtschaft" in die Luft zeichnen.

FEBRUAR

Gehupft wie gesprungen

Die Medaillenchancen des deutschen Mixed-Skispringen-Teams bei Olympia sind dahin. Die Materialkontrolle beanstandete den Anzug von Katharina Althaus, welche disqualifiziert wurde. Trainer Horngacher monierte nebulös, dass bei den Deutschen wohl besonders exakt kontrolliert werde und nannte den beispiellosen Vorgang "einen moralischen Tiefflug". Weswegen genau die Beanstandung erfolgte, bleibt nun den Spekulationen internationaler Skisprungaficionados überlassen. Althaus, die unumwunden und ohne ihr Exoskelett abzulegen vor die Kameras trat, war sich keiner Schuld bewusst. Wie im Weltcup auch sei sie mithilfe eines Jetpacks und ihrer an Spezialschuhen verbolzten Aluminiumfedern punktgenau auf der Kante der Schanze abgesprungen und habe regelkonform mit den Carbonflügeln geflattert. "Als ich die angepeilte Flughöhe erreicht hatte, zündete ich den Rotor an meinem Helm. Da dachte ich noch, alles läuft super. Die ersten merkwürdigen Blicke registrierte ich, als ich die Bremsklappen öffnete und im Ziel den perfekten Telemark hinlegte." Der Deutsche Skiverband (DSV) ließ verlautbaren, man habe die Rechtsabteilung mit einer Klage wegen Volksverhetzung beauftragt. Im Zuge des Verfahrens vor dem Internationalen Sportgerichtshof wolle man außerdem erwirken, dass der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) die Abkürzung "DSV" zukünftig nicht mehr nutzen dürfe.

Thomas und seine juristischen Kohlköpfe

Der frühere Reemtsma-Entführer Thomas Drach, dem derzeit Überfälle auf vier Geldtransporter vorgeworfen werden, hat die Sicherheitsvorkehrungen im Prozess gegen ihn am Landgericht Köln mit einem Louis-de-Funés-Film verglichen. Ein Auszug aus der Sitzungsniederschrift des dritten Verhandlungstages:

Richter Dr. Jörg Michael Bern: "Natürlich ist es angesichts Ihres umfänglichen Vorstrafenregisters rechtens, dass nicht Sie selbst, sondern die zum Schutz aller Verhandlungsteilnehmer abgestellten Beamten Ihnen bei Ihrer Garderobe den Gürtel durch die Schlaufen Ihrer Hose führen und auch wieder abnehmen."

Thomas Drach: "Nein!"

Bern: "Doch!"

Drach: "Oh!"

Bern: "Es ist auch alles andere als, wie Sie behaupten, 'lächerlich', dass aus Ihrer Sporthose, die Sie nun tragen, der Gummizug entfernt wurde."

Drach: "Nein!"

Bern: "Doch!"

Drach: "Oh!"

Bern: "Und ebenso sind Sie im Rahmen der strikten Sicherheitskontrollen angehalten, Ihre Schuhe mehrmals an- und auszuziehen, auch, und ich zitiere: 'Als wenn ich die da mit den Gummilatschen bewerfe'."

Drach: "Nein!"

Bern: "Doch!"

Drach: "Oh!" [Sitzungsunterbrechung wg. Mittagspause (Kohlsuppe)]