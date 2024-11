Liveblog Wahl 2024

5. November 2024 21:00

Das war der TITANIC-Live-Ticker zur wichtigsten Wahl des Jahres. Eines steht fest: Morgen werden wir in einer anderen Welt aufwachen. Good night and good luck und Palau, Palau!

5. November 2024 20:59

BREAKING NEWS Unser palauischer Korrespondent ist wach! Wir haben ihn eben im Badezimmer erreicht. Und er berichtet von einer irren Wendung: Angeblich bedeutet “MEZ+8”, dass auf Palau bereits später Vormittag ist und die Wahl schon gestern stattgefunden hat.

Wegen Funkproblemen können wir Ihnen das Ergebnis leider trotzdem noch nicht mitteilen.

5. November 2024 20:50

Und auch Thomas “Weirdo” Remengesau hat jetzt gewählt! Er hat auf seiner langen Todesliste endlich angekreuzt, welcher seiner politischen Gegner als Erstes hingerichtet werden soll. Wird ihn diese Entscheidung ins Amt tragen?

5. November 2024 20:37

BREAKING NEWS Und gerade hören wir: “Whippy Joe” hat gewählt! Allerdings nicht in einer Wahlzelle, sondern in der Schülertoilette seiner alten High School, weshalb die Stimme nicht gültig ist. Glück im Unglück: Whipps hat versehentlich für seinen Gegenkandidaten gestimmt, Remengesau.

5. November 2024 20:35

Eine nicht zu unterschätzende Auswirkung auf das palauische Wahlergebnis hat das Neuzuschneiden von Wahlkreisen, das sogenannte Oiteronging, benannt nach dem ehemaligen Senator Alfonso Oiterong. Dieser ließ 1987 zwei nahegelegene Inseln Palaus via Aufschüttung mit Sand verbinden und vergrößerte so seinen Wahlbezirk um ein Vielfaches – eine umstrittene, jedoch völlig legale Maßnahme! Da die hinzugewonnene Landmasse unbewohnt war, blieb Oiterongs Manöver ohne Folgen.

5. November 2024 20:32

Eine erneute Wendung im Konflikt Köln/Plauen gegen Palau. Es hat sich ein Sachse gefunden, der der Sprache mächtig ist und die Meute auf den Buchstabendreher hinweist. Der Krieg wird abgeblasen, Reker und Krautmacher erneut in Verwahrung genommen. Ein Glück, zurück nach Palau.

5. November 2024 20:30

Was wissen Sie übrigens über die palauische Kultur? Die wichtigste Volksgruppe der Inselgruppe sind die Paldauer. Ihre primitive, wiewohl von Herzen kommende Musik wurde sogar schon im Westen gewürdigt, bekam vor einigen Jahren die Goldene Stimmgabel und wurde bereits in der ARD präsentiert – vermutlich aus schlechtem Gewissen wg. Kolonialismus. Hitsingles, die auch in Deutschland Erfolg hatten: “Tränen der Liebe”, “Sing Song Shubidu”, “Bis ans Ende der Welt” (gemeint: Ozeanien).

5. November 2024 20:20

Unbeantwortet ist die interessante Frage: Wie viel Deutschland steckt in den Spitzenkandidaten? Immerhin war Palau zu Kaisers Zeiten ein Teil von Deutsch-Neuguinea. Auf Nachfrage beim Auswärtigen Amt erhielten wir lediglich die Auskunft, man wolle diesbezüglich nicht nachforschen, um “keine schlafenden Hunde zu wecken” (Stichwort Reparationszahlungen). Na gut, dann fordern wir stattdessen, dass Barack Obama endlich seine Geburtsurkunde vorlegt!

5. November 2024 20:18

Überraschung im Konflikt Köln gegen Palau. Die Oststadt Plauen hat sich der Karnevalsmetropole angeschlossen und will “Seite an Seite” gegen den Inselstaat kämpfen, der es sich herausnimmt, die sächsische Kreisstadt aufs Korn zu nehmen. Schilder mit “Wir sind das Vokl” und “Plaun den Plauernern” zieren die wilde Meute. Lohmar steht in Flammen. Reker und Krautmacher sind wieder frei. “Die Karawane zieht weiter.”

5. November 2024 20:16

Auch der amtierende Präsident Whipps hat in den letzten Tagen noch massenhaft Rallys abgehalten. Auf insgesamt 145 der palauischen Inseln war er unterwegs, um bis zur letzten Sekunde zu kämpfen. Das ist Rekord! Auch wenn 143 der Inseln unbewohnt waren.

5. November 2024 20:10

Erste Zahlen sickern via Telegram durch: Die Ngerulmud Post hat laut Medienberichten jeden zehnten Abonnenten verloren, nachdem die Zeitung erstmals auf eine Wahlempfehlung im Rennen ums Präsidentenamt verzichtet hatte. “Kündigen jetzt noch weitere vier Leser, können wir den Laden dichtmachen und ich muss wieder als Amazon-Fahrer arbeiten”, zitiert das Blatt seinen Chefredakteur.

5. November 2024 20:08

Eklat vor Lohmar bei Köln: Die Streitmacht aus betrunkenen Karnevalisten kommt zum Stehen und verfängt sich in kleineren Scharmützeln mit der hiesigen Polizei, die man für die Palauer Armee hält. Henning Krautmacher und Henriette Reker werden nach Faustkämpfen verhaftet.

5. November 2024 20:08

Natürlich wissen auch die Kandidaten um die Wichtigkeit der Swing-States. Thomas Remengesau hat vor kurzem noch eine Rally im umkämpften Ngatpang abgehalten, auf der er zuerst angeschossen wurde (mit einer Kokosnuss) und danach die Bühne einem umstrittenen Comedian überließ. Der machte einige Gags, die nicht allen schmeckten: “Wie heißt diese schwimmende Müllinsel in der Mitte des Pazifik? Ach ja, Australien!” Es gab einen Shitstorm auf Geographielehrer-Twitter (“Australien liegt am Rand, nicht in der Mitte!”).

5. November 2024 20:05

Uns erreicht gerade die Nachricht, dass Remengesau Klage gegen den Sender PMS (Palau Media Service) eingereicht hat. Begründung: Ein Anfang Oktober ausgestrahltes Interview mit Remengesaus Konkurrenten Whipps habe “ausschließlich Entscheidungsfragen enthalten”, sodass Whipps “sich beim Antworten kaum anstrengen musste”. Außerdem sei das Interview dadurch sehr langweilig gewesen. Remengesau fordert Schadenersatz in Höhe von rund zehn Milliarden palauischen US-Dollar.

5. November 2024 20:02

Neues aus Köln: Erste Funkemarieche und Kölner Stadtsoldaten machen sich mit Bierbikes und Karnevalswagen auf Richtung Palau (5 km/h). Vorne mit dabei: Henning Krautmacher und seine Band, die für den Kriegsfall wiedervereinigt wurde.

5. November 2024 20:00

BREAKING NEWS: Der palauische Tauchstar Lazarus Rehobong Toribiong ruft zur Wahl Surangel Whipps Juniors auf! Auf die Frage, warum ihm das so kurz vor knapp einfalle, entgegnete Toribiong, er sei vor drei Wochen von der Strömung am Außenriff der Blue Corner [Palaus wichtigstes Tauchgebiet, Anm. d. Schnorchelexperten d. Red.] ergriffen worden, die ihn erst vor einigen Minuten wieder losgelassen habe. Dann brach er in der Wahlkabine zusammen. “Und das leider, bevor er seine Stimme abgeben konnte”, wie Remengesau feixend bemerkte.

5. November 2024 19:59

Aufregung in der Domstadt Köln! Ex-De-Höhner-Sänger Henning Krautmacher vermutet dank nächtlichem Cognac-Rausch auf Facebook im Namen “Palau” eine Verhöhnerpipelung des Karnevalsgrußes “Helau” aus dem verfeindeten Düsseldorf und bittet Bürgermeisterin Reker (parteilos) um Hilfe. Diese ruft im Mariacron-Rausch den Krieg gegen den Inselstaat aus. Man wolle sich “vom Irren aus Übersee” so etwas nicht mehr bieten lassen.

5. November 2024 19:57

Die wichtigsten Swing-States: Melekeok (318 Einwohner), Ngarchelong (384 Einwohner), Ngatpang (289 Einwohner) und Hatohobei (39 Einwohner, eine Ziege). Verrückt, dass diese paar Hundert Leutchen eine Wahl entscheiden, welche Auswirkungen auf über 17 000 Palauerinnen und Palauerer hat. Ja, sogar auf Mikronesien!

Auf den Marianengraben hingegen eher nicht.

5. November 2024 19:56

Welche Rolle spielt das Alter der beiden Präsidentschaftskandidaten bei der Wahlentscheidung? Angesichts der durchschnittlichen Lebenserwartung von Männern im Südseeparadies (66,3 Jahre) eine nicht unerhebliche: Präsident Surangel Whipps Jr. ist bei einer möglichen zweiten Amtszeit 56 Jahre alt, sein Herausforderer Thomas Remengesau Jr. bereits tot.

5. November 2024 19:55

Überraschung im Wahlkreis Ngalkol II: Dort liegt ersten Hochrechnungen zufolge die Partei “Georgischer Traum” vorn. Unabhängige Wahlbeobachter sprechen von einem Wunder, eine Neuauszählung bis 2027 soll Klarheit schaffen.



5. November 2024 19:50



Starkes Zeichen für die palauische Demokratie: Ex-Bundespräsident Joachim Gauck fliegt in die Hauptstadt Ngerulmud! Von dort aus reist er weiter ins West Beach Plaza, wo er vor dem Niedergang der Demokratie warnt sowie vor zu hohen Mai-Tai-Preisen.

5. November 2024 19:47

Das ging schnell! Wir haben Kokosnussanbauer Frank Thelenbruch aus Wipperfürth am Apparat. Seine Meinung zum Palauer Wahlkrimi und die Bedeutung für die deutsche Wirtschaft: “Wer ist da? Hallo, sind Sie blöd? Wir haben fast 2 Uhr nachts.” Wow, auch hier ist die Stimmung auf dem Siedepunkt.

5. November 2024 19:45

5. November 2024 19:45

Stichwort: Palauische Strafzölle auf EU-Importe. Wie blickt die deutsche Wirtschaft auf die heutige Wahl im Inselstaat? Wir melden uns wieder, sobald wir hierzulande einen regionalen Kokosnussanbauer ausfindig gemacht haben, der uns Rede und Antwort steht.



5. November 2024 19:41

Bis zu den ersten Hochrechnungen dauert es noch einen Moment, weswegen wir jetzt einen Blick auf weitere wichtige Player in diesem Wahlkampf werfen können: Da ist zum Beispiel Ngiratkel Salii, ein Thunfisch-Milliardär und Remengesau-Anhänger. Salii versucht gerade, den Wahlausgang zu beeinflussen, indem er jeden Tag eine Million Dollar verlost. Und zwar unter allen, die versprechen, ihre Nachbarn zu erschießen, sollten diese versuchen, Whipps zu wählen. Dieser Plan ist in Palau umstritten, Salii steht deshalb vor Gericht, hofft aber, dass das Urteil erst nach einer Vereidigung Remengesaus gefällt wird.

5. November 2024 19:38

Diplomatischer Eklat: Nachdem ein deutscher Tourist von einer Pandanuss erschlagen worden war, verurteilte die Bundesregierung das Vorgehen tropischer Palmen scharf und kündigte an, den deutschen Botschafter aus Koror abzuziehen. Nachdem dieser jedoch nicht erreicht werden konnte (“... lässt ausrichten, er befinde sich in regem Austausch mit einer Hängematte und einem Mai Tai”), drohte Kanzler Scholz persönlich mit der Schließung sämtlicher palauischer Generalkonsulate in Deutschland. Derzeit wird geprüft, ob es solche überhaupt auf deutschem Boden gibt.

5. November 2024 19:36



Entscheiden die Early Voters die Wahl? Repräsentativen Stichproben zufolge haben bis 10:30 Uhr (Ortszeit) Frank Emesiochel und seine Frau Hulda in Urdmang für den amtierenden Präsidenten Surangel Whipps Jr. gestimmt, während Priscilla Sugiyama aus Dongosaro beim Herausforderer Thomas Remengesau Jr. ihr Kreuzchen gemacht hat. Demoskopen sprechen bereits von einem möglichen Erdrutschsieg für den Amtsinhaber von ca. 66,6 zu 33,3 Prozent.

5. November 2024 19:35

Weltweit wird die palauische Wahlnacht mit Spannung verfolgt. Besonders im benachbarten Samoa, das sich im Handelskrieg mit dem Inselstaat befindet. Seit Jahren droht samoanisches Yams den palauischen Exportschlager Maniok vom internationalen Markt zu verdrängen. Surangel Whipps Jr. hat im Falle eines Wahlsieges bereits drastische Strafzölle gegen das “shithole Samoa” angekündigt.

5. November 2024 19:33

Hier sehen wir übrigens das Kapitol von Palau (Foto). Wird Remengesau bei einer Niederlage seine Anhängerschaft zum Sturm aufs Kapitol aufrufen? Man kann nie wissen!

5. November 2024 19:29

Und hier noch ein paar Facts zum Gegenkandidaten: Präsident Surangel Whipps Junior ist seit 2021 in office und wünscht sich four more years. “Whippy Joe”, wie der leicht verwirrte Amtsinhaber von seinem Gegnern liebevoll beschimpft wird, ging während des Wahlkampfes mehrmals verloren, zuletzt in einem Einkaufszentrum in der Hauptstadt Ngerulmud, und wurde wiederholt aufgefordert, seine Kandidatur zurückzuziehen – zugunsten seiner beunruhigend überdrehten Vizepräsidentin Uduch Sengebau Senior. Die müssen Sie sich jetzt aber nicht mehr merken, irgendwann langt’s auch mit diesen komplizierten Namen.

5. November 2024 19:25

Thomas Remengesau Junior ist der Herausforderer. Der umstrittene Ex-Präsident will seinen Nachfolger ablösen, keinen Cent in die Ukraine schicken und irgendwo eine Mauer bauen. Ob er das Wahlergebnis von 2020 anerkennt, ist nicht bekannt. Wir werden darüber später mit unserem palauischen Korrespondenten sprechen, dem wir inzwischen eine ernsthafte Mahnung auf dem Anrufbeantworter hinterlassen haben (“Wake up, Sleepyhead!”).

5. November 2024 19:16

Falls Sie die letzten Monate unter einem Stein verbracht haben: Thomas Remengesau Junior gegen Surangel Whipps Junior, so lautet heute das Duell. Was tippen Sie, welcher der beiden macht das Rennen? Der Typ mit dem albernen Nachnamen oder der Typ mit dem albernen Nachnamen und dem albernen Vornamen?



5. November 2024 19:10

Besonderes Augenmerk liegt heute Nacht auf Ngeruktabel, Ngerukeuid und Mecherchar. Die drei Inseln gelten als Swing-Reefs.

5. November 2024 19:09

Korrektur: Wahrscheinlich heißt es nicht “aus Palau”, sondern “auf Palau”, es handelt sich ja vermutlich um eine Inselgruppe. Auch darüber werden wir mit unserem Experten (dzt. schlafend) noch sprechen.

5. November 2024 19:02

Hier in unserem Live-Office brutzeln bereits die Tacos, stehen Popcorn, Cheeseburger und Bud Light sowie Cola Zero bereit. (Palauische Nationalgerichte haben wir in der Eile nicht auftreiben können, sorry.) Die große Entscheidung, the big decision, steht kurz bevor! Außerdem erwarten wir stündlich einen Anruf unseres Korrespondenten aus Palau, der momentan noch schläft (Zeitzone MEZ+8).

5. November 2024 19:00

Liebe Leserinnen aus Übersee! Liebe Leser aus Untersee (Gemeinde Bad Goisern)! Die ganze Welt hat darauf hingefiebert, heute ist es so weit: Wer gewinnt den “dreckigsten Schmutzwahlkampf aller Zeiten ever” (Straubinger Tagblatt)? Wer holt mehr Bundesstaaten? Und wer liegt am Ende vorne – und wird neuer Präsident der Republik Palau?

Willkommen zu einer spannenden Wahlnacht, live aus dem TITANIC-Newsroom!

5. November 2024 15:02

Die Welt hält den Atem an, knirscht mit den Zähnen und hat wieder mit dem Fußnägelkauen angefangen. Der Grund: die wichtigste und demokratischste Wahl des Jahres. Verfolgen Sie im TITANIC-Liveticker die Präsidentschaftswahl in Palau und damit nicht weniger als die Neuausrichtung der freien Welt. Dienstag, 5.11., ab 20 Uhr nur auf www.titanic-magazin.de

!