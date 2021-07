Lambda: Jetzt rede ich!

Die Coronavariante Lambda hat klare Worte für den medialen Umgang mit ihr gefunden: So teilte sie der Apotheken-Umschau mit, dass die Erwartungen vieler Experten, dass sie sich immer weiterentwickle und innovativ sei, sie stark unter Druck setzten. Gleichzeitig werde jede Veränderung scharf kritisiert. So komme es zu einem Klima der Angst. "Jeden Morgen wache ich mit der Sorge auf, dass Lauterbach was Gemeines über mich gesagt hat oder es vernichtende Kritiken in der Zeitung gibt!" Dagegen möchte sich die Virusvariante in der FDP engagieren. "Durch deren Startup-Freundlichkeit fühle ich mich dort bestens aufgehoben. Außerdem finde ich den Alpha Lindner schon ein bisschen hot", gestand sie augenzwinkernd.