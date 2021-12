Hygge im Småland

In der dänischen Region Nordjütland um die Großstadt Aalborg mussten 25 Angestellte und 6 Kunden die Nacht bei IKEA verbringen. Ein Schneesturm hatte sie überrascht und daran gehindert, nach Hause zu fahren. "Im Nachhinein war es das BESTÅ, was uns passieren konnte", erinnert sich eine treue Kundin. "Niemand musste wegen der vielen STRÅLA vor der undurchdringlichen FINNSNES draußen Angst haben." Im Möbelhaus sei außerdem für alle genug PLATSA gewesen, sodass sich jeder seine FRIHETEN hätte nehmen können, erzählt sie. "Wie in POÄNGjang haben wir uns zumindest nicht gefühlt." Die Stimmung untereinander war insgesamt sehr FRIDFULL. Mitunter sei es sogar äußerst LUSTIGT zugegangen, als hätte der Wahnsinn METOD: "Irgendwann haben die Männer, deren Hintern zugegebenermaßen ziemlich KNAGGLIG waren, aus Jux ihre VIKHAMMER miteinander verglichen." Da hätte sie sich als BELÖNING für den unfreiwilligen Aufenthalt auch mal etwas gegönnt: "Im Nachhinein ist der Kerl ein echtes FENOMEN gewesen. Die Stunden bis zum GODMORGON waren äußerst SINNLIG, was mir vorher so noch gar nicht BEKANT war. Mir bleibt letztlich nur zu sagen: DÄNKA, IKEA!"