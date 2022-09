Bayerns Ministerpräsident Söder hat angekündigt, auf dem Oktoberfest keine Maske zu tragen. "Ich werde auch nicht in die Armbeuge niesen, weil man dann beim Unterhaken fürs Schunkeln so leicht abglitscht", so der CSU-Chef. Zwar mahnen Mediziner vor einer "Corona-Wiesn-Welle", aber davon wolle man sich in München "nicht narrisch machen" lassen. "Es gibt ja Sicherheitsempfehlungen, zum Beispiel Händewaschen, bevor man wem eine Watschn gibt. Oder wegen den Aerosolen bitte nicht den Kopf in eine Tuba stecken, während hineingeblasen wird. Auch gilt ein Mindestabstand von 1,5 Meter – zwischen den Bierzelten. Und es werden alle Norgerl-Trinker, also Leute, die aus den Resten übrig gelassener Biere eine neue Maß zusammenschütten, gebeten, sich nach dem Trinken den Mund mit Enzian-Schnaps auszuspülen." Doch ansonsten sei das Motto "Gaudi bis der Arzt kommt! Denn eines muss ich schon sagen: Wenn ich jemanden in Discounter-Lederhosen ausgelassen hinter ein Brezn-Standl speibn seh, heißt das für mich auch: endlich wieder ein Stück Normalität!"