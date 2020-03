Das Corona-Orakel

Drei Dinge, die es nach Corona in Deutschland nicht mehr geben wird:

1.FDP

So azurblau, sauber und leer wie der Canal Grande in Venedig zu Pandemie-Zeiten waren vor Corona nur Christian Lindners Augen. Nach der Krise wird dieser mit seiner Partei im nun verstärkt globalisierungskritischen Land keinen neoliberalen Fuß mehr auf den mit Breitbandkabeln durchsetzten Boden kriegen. Das Thema digitale Infrastruktur, ein früheres Steckenpferd der Freien Demokraten, verhält sich durch die Krise zur FDP wie der Klimawandel zu den Grünen: Ganz plötzlich wollen es alle, sogar die CDU, und das Thema taugt nicht länger für parteipolitische Profilierung. Den letzten Rest zum Verschwinden der FDP aus dem politischen Spektrum trägt der öffentliche Sektor bei, der, nicht zuletzt durch das eifrige Schnüren von Hilfspaketen, auch dem gegeltesten BWLer vor Augen geführt hat: Der Markt regelt gerade überhaupt nicht. Wenn wir die Krankenhäuser so privatisiert hätten, wie Christian es immer gewollt hat, hätten wir das Ganze vermutlich nicht überstanden.

2. Klassische Lesungen

Mundgeruch in der Luft, überschlagene Beine in Cordhosen, artifizielle, den Geniegedanken starkmachende Bühnensituation, signierte Buchseiten: Während Corona hat das Veranstaltungsformat „Lesung“ vollständig ihr nach Dicher-und-Denkertum müffelndes, anachronistisches Dasein offenbart. Kein Grund zur Sorge für Literaturhäuser und Verlage. Denn was die Krise gezeigt hat, deutete sich seit längerem an: Wer ein Buch veröffentlichen möchte, muss schlicht ca. 10.000 Instagram-Follower vorweisen und vor der Frontkamera performen können. Der/die Autor*in ist im Stream so lebendig wie nie, die Texte bleiben zweitrangig und alle Beteiligten werden in Zukunft statt schlecht, einfach gar nicht mehr bezahlt.

3. Facebook

Da es über Monate keine Veranstaltungen gab, ist dem unintuitiven Netzwerk für Boomer und rechte Gruppierungen auch die letzte Daseinsberechtigung abhandengekommen. Mark Zuckerberg, der sich während der Krise endlich als Alien geoutet und mit seiner Familie auf den Mars gezogen ist, verkauft seine letzten Anteile an Facebook inklusive WhatsApp und Instagram an Jeff Bezos. Der Amazon-Boss weiß noch nicht so genau, was er damit macht, er wollte es erstmal besitzen.

Drei Dinge, die es nach Corona in Deutschland geben wird:

1. Richtig Einkaufen

Der in der Bundesrepublik bislang durch und durch pragmatische, auf Sonderangebot und Billigfleisch ausgerichtete, emotionslose Vorgang, wird sich nach der Pandemie grundlegend verändern. Sobald Latex-Handschuh und Atemschutz abgestreift, werden es die Deutschen in einer Nostalgie ihren (ehemals in europäischer Integration verbundenen) Nachbarn, den Franzosen, gleichtun und sich für den Einkauf Zeit nehmen. Selbst in Discountern wird nicht länger nur der Preis, sondern auch das Gemüse angeschaut, der Wein geprobt, der Kaffee gerochen, der Käse probiert. Allein die Klopapier-Regale bleiben schambehaftete Flecken der Supermärkte. Ähnlich dem Kondom-Kauf werden die Deutschen auch Jahre danach mit gesenktem Blick an ihnen vorbeihuschen, die Verpackungen an der Kasse mit anderen Waren verdecken und sie so unauffällig wie möglich nach Hause transportieren.

2. Der Bayxit

Was sich schon vorher andeutete und sich währenddessen so klar abzeichnete, wie nie zuvor, wird nach der Pandemie Realität: Bayern steigt aus. Niemand rollte das Corona-R so autoritär wie Markus Söder, der den blau-weißen, widerspenstigen Freistaat nach der Krise endlich in die wohlverdiente Unabhängigkeit und parlamentarische Monarchie des neuerkorenen "bayerischen Königreichs" führt. Was wird neu? Die Grenzen bleiben ganzjährig dicht und das nicht nur für Geflüchtete, sondern für alle Nicht-Bayern. Ausnahmen macht King Söder erst wieder für die Neuauflage des Post-Corona-Oktoberfest 2025: Neben ihrer Deutschen und/oder Österreichischen Staatsangehörigkeit müssen die Besucher*innen bei der Einreise entweder ihre Männlichkeit und einen Masterabschluss in einem MINT-Fach, oder mindestens Körbchengröße D vorweisen.

3. Neue Diskussion ums Trinkgeld

Eine Branche, die während der Krise am meisten gelitten hat, ist die Gastronomie. Und auch nach Corona wird es schwierig: Künstler*innen, Musiker*innen und Mitarbeiter*innen des Kunst- und Kulturbetriebs, sonst häufige Café- und Kneipengäste, sind arbeits- und mittellos. Der frühere Kundenstamm solcher Etablissements, die freiberufliche Hipster-Bohème, die tagsüber Flat-White und abends Moscow Mule (oder andersrum) schlürfend an selten zur Realisation gebrachten Drehbüchern sitzt, lebt mittlerweile nicht mehr in der gentrifizierten Nachbarschaft, sondern wieder bei ihren Eltern im Vorort. Kranken- und Pflegepersonal sowie Mitarbeiter*innen des Einzelhandels dürfen in Deutschland bis auf Weiteres umsonst essen und trinken. Es hängt also an der im Homeoffice gebliebenen, systemirrelevanten Mittelschicht. Prognose: Alles unter 50 Euro Trinkgeld für einen Kaffee wird über lange Jahre als unhöflich gelten.