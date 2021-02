Das ahnungslose Portrait (22)

Prof. Drosten – was wir* über den Corona-Gott wissenschaftlich nachweisen können und was nicht

Prof. Drosten wurde als "Christian" (lat. für "der Chrissie") geboren, weil seine Eltern nichts besseres zu tun hatten, als ihren Sohn so zu nennen. Die Mutter: klug. Der Vater: sympathisch. Der Sohn: noch in den Kinderschuhen. Aber es war schon alles da, was er brauchte, um einmal ein Großer zu werden: ein Hirn, zwei Schultern zum Arztkittel halten und eine Welt voller Viren.

Seine Jugend verbrachte Drosten notgedrungen in den 80ern. Er machte mit seinem Rubikwürfel Aerobic, lachte im Kino über die "Like Ice In The Sunshine"-Langnese-Werbung (weil er sonst unangenehm aufgefallen wäre), war längere Zeit im Upside-Down gefangen und ließ sich später von Claudia Roth managen. Das prägte ihn. Aber wessen Jugend hat das nicht geprägt? Also bitte. Das sind so unpräzise Aussagen, mit denen einer wie Prof. Drosten sich nicht aufhalten kann.

Kennen tut ihn hier jeder im Kiez, den Doktor mit der Spritze. Jeden Morgen sieht man ihn hier joggen, zweimal rund um den Arnswalder Platz, ein kurzes Innehalten am Stierbrunnen und zack noch schnell in den Rewe: Frische Brezn, 2 Paar Weißwürstl und den guten Obazda von Alpenhain (niemals den schlechten!). Ein kleines Schwätzchen mit der Kassiererin: "Ich wünsche Ihnen einen nicht zu stressigen Donnerstag!" = tägliche Morgenroutine à la Drosten.

Im Büro muss er dann erst mal tausend Emails beantworten! Wirklich alle, auch die vom Kaliber "Sind Ihre Locken von Natur ausgelockt oder wurde da eher nachgeholpfen ...?", danach Zeitungslektüre, BZ, Morgenpost, Tagesspiegel. Und wehe, da ist kein aktuelles Foto von ihm drin! Dann greift er auch schon mal selbst zum Telefonhörer … Oh, die Anrufe des Wüterichs sind mittlerweile gefürchtet wie geliebt. Drosten polarisiert eben, na und?

Seine Biographie erscheint im Herbst. Titel: "Das wird jetzt gleich ein bisschen wehtun" (Droemer Knaur).

*Elias Hauck/Tim Wolff