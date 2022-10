Die Tesla-Fabrik in Grünheide hat, wie nach einem Brandausbruch bekannt wurde, bis heute keine Brandmeldeanlage. "Zum Glück steht unsere Fabrik in einem Trinkwasserschutzgebiet. Notfalls ist also genug Löschwasser vorhanden", beruhigt ein Tesla-Sprecher. Ein vorläufiges Brandschutzkonzept, mit dem das Werk derzeit operiert, wurde von den Behörden freigegeben. Der Naturschutzbund Brandenburg kritisiert dieses als "notdürftigen Behelf". "Diesen Naturschützern fehlt einfach das nötige Musk'sche Out-of-the-box-Denken. Traditionelle Sprinkler sind doch langweilig. Wir haben ein brandneues Sicherheitskonzept entwickelt: Feuer mit Feuer bekämpfen! Deshalb sind in jedem Raum Flammenwerfer von Elon Musks 'Boring Company' montiert", erklärte der Tesla-Sprecher in einer flammenden Brandrede. "Denn Tesla brennt für Innovation!"