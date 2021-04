Abiprüfungen notfalls absagen?

Angesichts steigender Infektionszahlen hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft angeregt, gegebenenfalls auf die diesjährigen Abiturprüfungen zu verzichten. Kritik an einem Makel behafteten "Corona-Notabitur" wie vom hessischen Kulturminister Alexander Lorz (Bildungsgrad: CDU) wies die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe zurück: "Als Gewerkschafter*innen lehnen wir eine solche Notreifeprüfung nach historischem Vorbild generell ab, bei der der Abschlussjahrgang unmittelbar danach geschlossen einberufen wird, um fürs Vaterland an vorderster Front in Altenheimen, Impfzentren und Gesundheitsämtern zu fallen - zum Beispiel über bestehende Bürokratiehürden." Stattdessen schlägt sie vor, die vorherigen Unterrichtsleistungen zur Grundlage der Bewertung zu machen und daraus vom Mathe-LK die Abitur-Durchschnittsnote berechnen zu lassen. "Im Sinne der von uns angestrebten Chancengleichheit kann dadurch viel mehr Schüler*innen als sonst am Ende des Schuljahres eine mittlere Reife attestiert werden."