20.4. Wichtig: Sich in diesen Zeiten auch mal Entspannung vor dem Fernseher gönnen. Gesehen in »Die Wollnys – eine schrecklich große Familie« (RTL II), wie Familienoberhaupt Sylvia Wollny zu Tochter Loredana sagt: »Du knabberst an deinen Lippen, als ob die zu dünn sind. Willst du da noch Botox rein haben?«

21.4. Diffuse Ängste. Abends Schnaps (geht immer).

22.4. Tag des Kieferorthopäden.

23.4. Morgensteifigkeit den ganzen Tag nicht überwunden.

24.4. Gute Idee, der Corona-Song:

Refrain 1

Bin ein kleins Bazill, flatter an und keuch und fleuch

Bring Hust und Schnupf und manches mehr,

Vielleicht die schlimme Lungenseuch

Bin ein kleins Bazill, befall auch deine Nieren,

Zusammen mit mein Onkels, den schlechtgelaunten VIREN

Strophe 1

Alles fängt ganz harmlos an, ich flatter an ganz allein,

Klingel bei der Wirtszelle, doch freundlich bin ich nur zum Schein

Sprech mit rote Blutkörpers, sag: »Ich bin friedlich und allein«,

Doch wenn sie dann schlafen gehen, lass ich mein Kollege rein

Refrain 2

Bin ein schlimms Bazill, dir geht’s bald schlecht wie nie zuvor,

Kriegst Masern und die Scheißerei,

Und ein Geschwulst am Innenohr

Bin ein bös Bazill, bring Unheil auch zu Tieren

Oft werd ich unterstützt von schlechtgelaunten VIREN

Strophe 2

Bin ich in dein Körper drin, vermehr ich mich ganz rasch,

Werd ganz dick und kugelrund, weil ich an der Wirtszell nasch

Dann schwimm ich durch das Blut in jedes Organ

Du machst hust und wirst krank, steckst auch noch ein Mitmensch an

Refrain 3

Bin ein bös Bazill und kenne keine Gnade

Du liegst auf dem Sterbebett, denkst noch »schade, schade«

Liegst du dann im Grab, kann ich jubilieren,

Mache ein groß Fest mit schlechtgelaunten VIREN

Hitverdächtig!

25.4. Ich bleibe i.d.R. von sog. Hasskommentaren verschont, weil ich bekanntlich ein überschaubares, akademisch gebildetes, junges, cooles und vor allem gut erzogenes Publikum anspreche. Man nennt es auch Elite. Wenn ich es mal in aller Unbescheidenheit formulieren darf: Bei HS trennt sich die Spreu vom Weizen. Nur im Millionenpublikum der Satiresendung Extra-3, in der ich gelegentlich auftrete, finden sich ein paar »Hater«. Vor kurzem hatte ich das Thema Prepper am Wickel. Kommentare auf der Extra-3-Facebookseite, Hater 1: »Wen macht dieser Typ auch so aggressiv?« Hater 2: »Er sollte der Erste sein, der sterben muss.« Kam dann aber nichts mehr nach.

26.4. In-&-Out-Liste April.

In: Corona-Liveticker verfolgen, Zinnkupfer – wo der Adel des Feuers reagiert, Streicheleinheiten für die Seele, mundzarte und gaumenfrische Speisen, private Aufstocker, Honorarkonsul Peter Grothe, der Spruch »Zwischen halb acht und halbmast«, Spargelwochen, die Theater-Erfolgsstücke »Bauer sucht Sau« und »Ein Vampir ist doch kein Trauerkloß«, der Song »Pizza und Fehmarn, Netflix und W-Lan, Fehmarn ist Popcorn und Popcorn ist Fehmarn«.

Out: Corona-Nerverei, Schnelle Hand (einfach nur billig), der Spruch »Wird ’ne enge Kiste«, Stuttgart (weil: kaputtgegart bzw. -gespart), der Fake-Hypnotiseur Bernd Klowasser, »Dritter Teller« (der dritte Teller macht den Schwimmring), Koch ohne Appetit, »Handgeld« (Fußballerjargon) machen, wenn überhängende Hautlappen die Farbe von Rost annehmen.

27.4. Gute Virologen-Witze:

1) Wie lange die Krise noch dauert? Frag doch mal deinen Wirro-, äh, Virologen.

2) Wirr, wirrer, Virologe.

3) »Viel Gelaber, wenig Kohle – Virologe« ODER »Mach mal hier keine Woge (von Welle) – oder bist du Virologe?« ODER »(Kölsch) Da hat misch einer abjezoge. – Wer denn? – Na, ein Virologe!«

28.4. In diesen Zeiten heißt es Home-Workout und Online-Yoga. Zum Youtube-Renner entwickelt sich gerade die Übung Herabschauende Herrentitten.

29.4. Enorm deprimierende Verkaufsanzeige: Opel Zafira, Rentner, 1. Hand, Garage, wenig Kilometer, unfallfrei, Nichtraucher, nur im Sommer gefahren, achtfach bereift, Motorschaden, defekte Elektronik, an Bastler oder zum Ausschlachten. Virus-Preis 100 Euro.