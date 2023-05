Packt die GoPros ein und legt die Köder aus: Mit diesen Teams wird die nächste Staffel "7 vs. Wild" endlich neue Zielgruppen erschließen.

Bald ist es so weit: "7 vs. Wild". Das YouTube-Format vom grenzrechten Host Fritz Meinecke startet. Für das Publikum, dem das Dschungelcamp zu links ist, werden sieben Protagonisten mit ein paar ausgewählten Gegenständen und einem Dutzend GoPro-Kameras in der Wildnis ausgesetzt. Anders als in den ersten Staffeln, werden dieses Mal keine Einzelkämpfer, sondern Zweierteams vom grenzrechten Host Fritz Meinecke in den Kampf geschickt. Es gibt nur zwei Probleme. Erstens: Nicht alle Teams haben die Nominierung angenommen. Zweitens: Der Host des Formats, Fritz Meinecke, ist grenzrechts. Um das erste Problem zu lösen, sind hier ein paar Teilnehmer, die spannenden Survival Content abliefern könnten. Sieg ... ähh ... Weidmannsheil!

Armin Laschet & Til Schweiger

Dass Armin Laschet unter schlimmsten Witterungsbedingungen cool bleibt, wissen wir spätestens seit der gewonnenen Ahrtal-Lach-Challenge 2021. Gerüchten zufolge raucht Laschet seit seinem siebten Lebensjahr stangenweise Moods Zigarillos, oder wie er sie nennt "Vanillepumpen", weshalb er auch von seinem immensen Lungenvolumen bei der Flucht vor Verantwortung und einer aufgescheuchten Grizzlybär-Mutter profitieren kann. Laschet selbst behauptet zwar, dass er nur "auf Backe rauche". Hierbei handelt es sich jedoch nur um einen Vorwand, um seiner Vorbildfunktion gerecht zu werden.

Wer zwar noch nie vor einer Grizzlybär-Mutter, dafür umso öfter vor einer Gebär-Mutter flüchtete, ist sein dauerstrammer Teamkollege Til Schweiger. Er hält sein Blut mit einer konstanten Alkoholkonzentration von 1,7 Promille sauber und "anaerob" und schützt sich auf diesem Weg vor fiesen Infektionskrankheiten und den Folgen von Bisswunden. Schweiger hat außerdem eine stark trainierte Rückhand, mit der er nicht nur aufmüpfigen Filmsetpraktikanten, sondern auch morschen Baumstämmen und tollwütigen Wildtieren das Fürchten lehrt. Die Idee für den Film Keinohrhasen kam ihm nach eigener Aussage, als er "im Vollsuff dis Karnickl vom blöden Nachbarsmädchen bearbeitete", weil ihm "der kleine Bastard zu laut rumkarnickelt hat, verdammt noch ma!!!" Diese Jagdskills werden ihm auch in der Wildnis das ein oder andere köstliche Abendessen bescheren.

Team Laschet und Schweiger nimmt mit: Des Bergmannsvaters Goldmünze & 1,5 Liter Frühstückskorn

Lanz & Precht

Die nächste Staffel wird sich in der eiskalten Wildnis von Alaska abspielen. Niemand wäre dafür besser geeignet als Markus Lanz. Der hat sich für eine Reportage schließlich schon, und das muss man sich erst einmal vorstellen, auf einem Holzschlitten von einer Horde Huskies quer über den Nordpol ziehen lassen. Von diesem Erlebnis erzählt er in jeder zweiten Ausstrahlung, unabhängig vom Thema der Sendung.

Ein Insider hat TITANIC allerdings verraten, dass Lanz, nachdem die Kameras ausgeschalten wurden, während der ganzen Expedition nackt war. Am Ziel angekommen soll er aus Langeweile vier seiner treuen Schlittenhunde mit dem Mikrofonarm seines Regisseurs zu Tode geprügelt, geschlachtet und dann zu Jack Wolfskin Übergangsjacken verarbeitet haben.

Lanz ist eine hektische Kampfmaschine und braucht deshalb als Ausgleich einen Denker an seiner Seite, der den Überblick behält. Da kommt ihm der studierte Germanist und Hobby-Philosoph Richard David Precht gerade richtig. Er kann während des Trips die GoPro-Kameras halten und mit Unterstützung der alaskischen Wildente weiter an der Stimmfarbe für seinen Podcast arbeiten. Die zwei Wochen Auszeit eignen sich außerdem perfekt, um ein Buch darüber zu schreiben, warum er alle Frauen in der Politik irgendwie scheiße und unfähig findet oder, ob nicht vielleicht einfach ein paar tief sitzende Mutterkomplexe dahinter stecken und wenn ja, wie viele.

Team Lanz und Precht nehmen mit: Trockenshampoo & ein Podcastmikrofon

Mario Barth & Die Freundin von Mario Barth

Es handelt sich hier eher um eine Empfehlung. Die beiden müssen sich einfach mal aussprechen. Andererseits ist dieser Ausflug eine gute Möglichkeit für das unbekannte Bühnenopfer, ihren Freund im Schlaf mit einem schweren Felsen zu erschlagen und es wie einen Unfall aussehen zu lassen.

Barth & Freundin nehmen mit: Einen Paartherapeut (männlich)

Fynn Kliemann & Frank Thelen

Der unschuldige Fynn Kliemann konnte Gott sei Dank seine Unschuld in der Maskenaffäre beweisen und musste lediglich, so wie jeder Unschuldige, 20.000€ für die frühzeitige Einstellung des Verfahrens blechen. Nachdem dieser unwichtige Papierkram vom Tisch ist, hat er nun jedoch genug Zeit, um sich neu aufzustellen und in der Internetwelt wieder Fuß zu fassen. Wer sich die COVID-Pandemie zunutze machen und Profit aus Kinderarbeit schlagen kann, weiß einfach, wie man mit erschwerten Startbedingungen umzugehen hat.

Beim Bau eines Lagers wird ihm der Stratege Frank Thelen zur Seite stehen. Für ausreichend Energie hat dieser sich vorgenommen, einen Tag vor der Abreise neun Flaschen Y-Food (Happy Banana) zu trichtern und bis zum Ende des Abenteuers in seinem gierigen Schlund zu behalten. Zusammen finden die beiden günstige Arbeitskräfte, die ihnen ein Lager bauen, aus einem abgebrochenen Ast ein Skateboard schnitzen, pfiffige Start-Up-Ideen entwickeln und ihnen erklären, was Inflation bedeutet.

Team Kliemann & Thelen nimmt mit: Einen guten Anwalt

