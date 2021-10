Linke Licentia: Das Debattenprotokoll

Die frühere rechte Videobloggerin Lisa Licentia hat nach der verpatzten Bundestagswahl einen Mitgliedsantrag bei den Linken gestellt, was sie auf ihrem Twitter-Kanal öffentlich machte. Dort brach sogleich ein Streit über den Umgang mit der jungen Frau aus. Aus der Partei hieß es dann, man werden den Antrag der Frau mit der schillernden Persönlichkeit prüfen. TITANIC liegt das geheime Gesprächsprotokoll der Prüfung am Rande der Bundesvorstandssitzung vom Samstag vor.

Janine Wissler: So, kommen wir zu ... (Karteikartenrascheln) Lisa Licentia!

Gregor Gysi: Potzblitz, sieht aber nicht schlecht aus, das Mädel!

Katja Kipping: Gregor!

Gysi: Ja, was denn?

Wissler: Auf Twitter gab es einen mordsmäßigen Aufruhr wegen der Sache. Sie sagt, sie sei aus der rechten Szene ausgestiegen

Kipping: Das Neue Deutschland ... Entschuldigung. Das nd schreibt, auf ProSieben habe sie vor einem Jahr "tränenreich" ihren Bruch mit der rechten Szene inszeniert und sich vom Sender als Lockvogel einspannen lassen. So ein ehemaliger AfD-Sprecher hat dann vor geheimer Kamera was davon erzählt, dass es für die Partei gut ist, wenn noch mehr Migranten kommen. Die könne man dann hinterher immer noch erschießen und vergasen. Vorher war sie bei jeder rechten Kapelle dabei und reiste zu jeder Demo, alles live auf YouTube.

Gysi: Die ist bestimmt so alt wie meine Tochter Anna.

Kipping: Gregor!

Bodo Ramelow: Ich muss sagen, ich bin da pragmatisch. Wenn sie ausgestiegen ist, dann ist sie ausgestiegen. Jeder hat eine zweite Chance verdient.

Gysi: Haben wir früher auch so gemacht.

Ramelow: Ja. Ich erinnere mich an einen Fall bei uns in Erfurt, so 2000 rum war das. Man muss da pragmatisch sein.

Gysi: Ich meine FRÜHER, Bodo.

Wissler: Sie soll aber selbst nach ihrem Ausstieg noch bei einer Corona-Leugner-Demo festgenommen worden sein. Soll eine Antifaschistin mit einem Kamerastativ oder sowas geschlagen haben.

Ramelow: Ich muss sagen, zumindest der Gedanke ist mir nicht unbekannt.

Wissler: Was?

Ramelow: Mit dem Kamerastativ.

Wissler: Was?

Ramelow: Als hätten wir nicht alle schon mal den selben Gedanken gehabt, Janine.

Wissler: Oh man ey.

Kipping: Ich sehe es gerade bei Twitter. Bei der Alten kickt das Cluster B aber sowas von hart, wenn ihr mir erlaubt, das mal so frei zu sagen.

Ramelow: Was meinst du?

Kipping: Cluster B. Ähm. Theatralisch, launenhaft, emotional, unberechenbar, aufmerksamkeitsheischend, egozentrisch ...

Ramelow: Schon gut, ich hab's verstanden.

Wissler: Wenn wir den Antrag ablehnen, stehen die Chancen gut, dass sie in 'nem halben Jahr bei der FDP ist. Dann legt sie dort alles in Schutt und Asche.

Kipping: In welchem Bundesland wohnt sie?

Wissler: NRW.

Kipping: Angenommen. Der nächste Antrag?

Wissler: Sehr witzig, Katja.

Kipping: Also doch die FDP-U-Boot-Nummer? Was willst du rausfinden? Dass Christian Lindner eine Vasektomie hat?

Ramelow: Wollte Sahra nicht mehr "normale" Leute für die Partei begeistern? Scheint ihr ja zu gelingen. Hehe.

Gysi: Gibt es schon eine Identitätspolitik für diskriminierte Nazi-Aussteiger?

Wissler: Was?

Gysi: Also, versteht mich nicht falsch. Ich finde nur, dass wir es uns mit den Aktivistis nicht verscherzen sollten. So kurz nach dieser Scheißwahl. Heutzutage wird ja jeder diskriminiert.

Kipping: Nein, und das weißt du.

Gysi: Gar nichts weiß ich! Was soll ich denn wissen?

Wissler: "Theatralisch" kannst du aber auch ganz gut, was, Gregor?

Gysi: Wenn ich das Direktmandat nicht geholt hätte, würden wir heute hier über ganz andere Sachen streiten. Also Ruhe jetzt.

Ramelow: Vielleicht kann man sie in die Partei aufnehmen und ihr dann schon vorsorglich den richtigen ... Drall verpassen. Irgendeine Arbeitsgruppe zur Klimakatastrophe. Dann ist sie zu Neujahr wieder draußen und randaliert durch die Ökobewegung.

Wissler: Oh ja! Dann dürfen die Hippies sich damit rumschlagen.

Kipping: Vielleicht lassen sich die Rechten auch auf einen Deal ein: Wir nehmen denen diese Licentia ab und im Gegenzug kriegen die von uns Sahra.

Wissler: Niema Movassat hat sie schon auf Twitter als neue Genossin willkommen geheißen.

Ramelow: WAS?

Wissler: Ja. Steht hier.

Ramelow: Zeig!

Wissler: Guck auf dein eigenes Handy.

Ramelow: Kann grad bei Clash Royale nicht speichern.

Gysi: What a time to be alive. Er kann nicht speichern.

Ramelow: Ist Multiplayer.

Kipping: Gegen wen?

Ramelow: Paul.

Wissler: Ziemiak?

Ramelow: Ja.

Kipping: Es heißt, Lisa Licentia behauptet, sie sei jahrelang in der Jungen Union gewesen. In Köln sagt die JU aber, man kenne die gar nicht. Frag' doch mal Paul, da machst du dich auch mal nützlich.

Ramelow: Na toll, jetzt habe ich wegen eurem Gelaber meinen ersten Turm verloren. Danke, ihr Defätisten.

(Stille)

Wissler: Also, abgelehnt?

Kipping: Ja. (Karteikartenrascheln) Die Nächste ... Lisa-Maria Hemper. Landkreis Stade.

Gysi: Moment, die hat ja gar kein Foto!





Jeja Klein