Würden Sie bestehen? – Die neuen Testfragen für den Hundeführerschein sind da!

Der Hundeführerschein – in Niedersachsen gibt es ihn schon, jetzt will Baden-Württemberg ihn ebenfalls einführen. Die Besitzer von Fiffi, Blondi und Julian müssen künftig zeigen, dass sie mit Hunden umgehen können – und in einer Prüfung ihr Wissen über die Tiere unter Beweis stellen. TITANIC liegen die Testfragen vor:

1) Ihr Hund läuft zähnefletschend auf einen Fremden zu. Wie reagieren Sie?

a) Ich feuere den Hund an und rufe: "Keine Sorge, der will nur spielen!"

b) Ich tue so, als ob der Hund mir nicht gehört

c) Ich vertraue da ganz auf den Hund – er wird schon wissen, was er tut

2) Sie und Ihr Hund treffen auf einen Radfahrer. Wie verhalten Sie sich?

a) Ich denke: Tja, Pech für den Radfahrer!

b) Ich mache dem Hund klar, dass er sich von Radfahrern fernhalten muss – das sind böse Menschen

c) Ich mache dem Radfahrer klar, dass er uns gefälligst Platz zu machen hat

3) Wie schnell darf ein Hund innerorts rennen?

a) Maximal 50 km/h

b) Auf jeden Fall schneller als Jogger

c) Solange er nicht geblitzt wird, ist das egal

4) Sie haben einen neuen Hund gekauft. Was müssen Sie nun unbedingt tun?

a) Mit dem Hund zum TÜV fahren

b) Ihm Astrazeneca spritzen

c) Ihn an der nächsten Tankstelle aussetzen (für eine Woche, zum Abhärten)

5) Ihr Hund hat jemanden gebissen. Was jetzt?

a) Ich lache das Opfer aus – ein Biss in den Hintern ist halt auch sehr lustig

b) Ich frage das Opfer, warum es meinen Hund unbedingt provozieren musste

c) Ich rufe vorsichtshalber einen Tierarzt – vielleicht hat sich der Hund mit einer Krankheit angesteckt

6) Sie gehen im Supermarkt einkaufen. Was machen Sie mit Ihrem Hund?

a) Ich gehe mit dem Hund in den Laden und binde alle anderen Kunden draußen an einer Leine fest, damit sie uns nicht stören

b) Ich lasse den Hund alle Lebensmittel abschlecken (Vorsichtsmaßnahme)

c) Ich lasse den Hund sicherheitshalber im Auto (Kofferraum, Handschuhfach, Tank)

7) Ihr Hund wälzt sich im Schlamm. Wie reagieren Sie?

a) Ich stecke ihn in die Waschmaschine (90 Grad)

b) Ich erlaube ihm, in den Pool der Nachbarn zu springen, damit der Schlamm sich löst

c) Ich lasse den Hund einschläfern

8 ) Sie lassen Ihren Hund monatelang allein zu Hause ohne Futter. Womit müssen Sie rechnen?

a) Der Hund wird mich bei meiner Rückkehr freudig und schwanzwedelnd empfangen und froh sein, dass mir nichts passiert ist

b) Mit nichts Besonderem – mein Hund ist intelligent, er kommt auch allein klar

c) Er wird die kleine 1,5-Zimmer-Wohnung bestimmt sauber halten

9) Es ist ein extrem heißer Sommertag. Ihr Hund sitzt in Ihrem Auto. Jemand schlägt die Seitenscheibe ein und befreit ihn. Was sagen Sie?

a) "Ich zeige Sie wegen Sachbeschädigung an!"

b) "Müssen Sie den Hund so erschrecken?"

c) "Aber das waren doch erst sechseinhalb Stunden ..."

10) Wie viele Hunde hatten Sie schon in Ihrem Leben?

a) Ich bin noch Jungfrau

b) Zählen Kuscheltiere auch?

c) Ungefähr 5000 – und jeder hat vorzüglich geschmeckt

11) Welcher Hund ist für Kinder am besten geeignet?

a) Der eine von den 101 Dalmatinern

b) Der andere von den 101 Dalmatinern

c) Grumpy Cat

12) Und welcher ist überhaupt nicht geeignet?

a) Red Bullterrier

b) Alexander Dogbrindt

c) Dogtor Hirschhausen

13) Wo gehen Sie am liebsten mit Ihrem Hund Gassi?

a) Auf der Autobahn

b) Im Garten des Nachbarn

c) Auf dem Balkon – der ist groß genug (2 Quadratmeter)

14) Wie oft gehen Sie mit Ihrem Hund raus?

a) Einmal im Monat

b) Zuletzt 1984

c) Bisher noch nie

15) Wie gut verstehen Sie sich mit Ihrem Hund?

a) Wie? Ich muss mich mit ihm verstehen ...?

b) Sehr gut – ich mache alles, was er will

c) Wuff, wuffwuffwuff!

16) Wo schläft ihr Hund am liebsten?

a) In der Mikrowelle

b) Im Wald

c) Im Altglascontainer

17) Welches Kunststück haben Sie Ihrem Hund zuletzt beigebracht?

a) Staubsaugen

b) Hundesteuererklärung schreiben

c) Bei "Hart aber fair" ins Gästebuch bellen

18) Womit füttern Sie Ihren Hund?

a) Eis, Schokolade, Cola und Zigaretten

b) Whiskas

c) Zahnpasta mit Mirácoli-Sauce

19) Nach welcher Faustformel kann man die Aggressivität eines Hundes ermitteln?

a) {Chico}/{10} x 3

b) {Snoopy} /{10} x 5

c) {Julian Reichelt}/{10} x {Julian Reichelt}/{10}

20) Warum tragen Hunde einen Maulkorb?

a) Um sich vor Corona besser zu schützen

b) Weil man sie demütigen will

c) Weil Merkel das so will (Stichwort: eingeschränkte Meinungsfreiheit)

Auflösung:

Sie haben überwiegend a) angekreuzt: Glückwunsch, den Führerschein haben Sie so gut wie sicher. Hunde sollten sich aber von Ihnen lieber fernhalten.

Sie haben überwiegend b) angekreuzt: Das war schon ganz gut, aber vielleicht sollten Sie es zunächst mit einer Fernsehserie über Hunde versuchen ("Lassie", "Kommissar Rex", "Hallo, Onkel Dog!").





Das war schon ganz gut, aber vielleicht sollten Sie es zunächst mit einer Fernsehserie über Hunde versuchen ("Lassie", "Kommissar Rex", "Hallo, Onkel Dog!"). Sie haben überwiegend c) angekreuzt: Suchen Sie sich bitte ein anderes Haustier. Wie wäre es mit einer Schildkröte oder einer Eintagsfliege?

Dimitri Taube