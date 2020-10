Beziehungstipps von Dr. Reddit

Auf der Webseite Reddit gibt es alles, was der Mensch braucht: Tierfotos, gute Witze und dumme Witze. Sie ist auch erste Anlaufstelle für verzweifelte Internetnutzer (also alle), die Ratschläge benötigen. Ob Stress in der Familie, in der Beziehung oder mit den Liebsten: Alles kann in der Hoffnung auf Hilfe gepostet werden. Hier kommen die besten Forenbeiträge.

Mein Sohn [22m] sagt, meine [50m] Katze darf nicht bei mir wohnen!

Okay, was ich jetzt sagen werde, klingt seltsam, aber lest euch erst mal die ganze Geschichte durch: Seit mittlerweile einem Jahr bin ich mit meiner Freundin [20w] zusammen. Unsere Beziehung läuft sehr gut, wir lachen viel zusammen und sie ist eine wichtige Stütze für mich, besonders für mein Ego vor meinen Kumpels. Es gibt nur einen Haken: Sie hat ihr Studium abgebrochen, um zu mir zu ziehen (der Bus braucht so lange bis zur Uni) und langweilt sich jetzt den ganzen Tag allein zu Hause. Ich hab eine Katze, die ihr bestimmt gute Gesellschaft leisten könnte. Das Ding ist nur, dass Kalte Muschi (hehe) bei meinem Sohn wohnt, weil er sich besser um so emotionalen Kram wie Füttern und Katzenklosaubermachen kümmern kann. Die Katze würde ich jetzt aber gern für meine Freundin nehmen. Und sie kann sich ja dann auch um das Katzenklo kümmern. Mein Sohn sagt aber, eine Katze, die man ihm zum 12. Geburtstag geschenkt hat, kann man ihm nicht einfach wegnehmen. Außerdem will er mich nicht mehr sehen, weil ich ihm die Freundin ausgespannt hab. Dabei ist das ein Jahr her! Und jetzt will er mir die Katze nicht geben! Was soll ich machen?

Kommentare:

- Du bist so ein Idiot! Welcher Mensch will denn freiwillig Katzen haben, diese arroganten Biester? Warum holst du dir keinen Hund??

- In Konflikten ist es ganz wichtig, im Kopf zu behalten, dass beide Seiten gleich gute Argumente haben und ihre Gefühle jeweils immer genau die gleiche Berechtigung haben. Das habe ich bis jetzt gedacht, dein Sohn ist aber einfach ein Arsch! Was ist mit dem los?

Mein [25w] Freund [25m] stellt immer das Nutellaglas in den Kühlschrank!

Mein Freund stellt immer das Nutellaglas in den Kühlschrank und ist dann den ganzen Tag schlecht gelaunt, weil sein Toast morgens kaputt geht. Warum isst er überhaupt Toast, wir haben gar keinen Toaster. Was soll das alles?

Kommentare:

Antworten zu diesem Beitrag deaktiviert

Hilfe, mein Bruder [38] glaubt nicht an die Existenz Israels!

Das klingt jetzt etwas verwirrend, aber mein Bruder glaubt nicht, dass es Israel gibt. Also, er zweifelt nicht das Existenzrecht an, sondern denkt, das ist eine Erfindung wie Mittelerde oder Legoland. Wie bringe ich ihm schonend bei, dass er langsam wahnsinnig wird und es Mittelerde wirklich gibt?

Kommentare:

- Haha, wie mit Bielefeld!

- Ich hab Herr der Ringe mal gesehen, sehr guter Film. Hat einen Oscar bekommen, glaube ich. Legoland ist dieser Elf, oder? Oder war das ein Elbe?

Wie kann ich besser mit den Essgewohnheiten meines Freundes umgehen?

Ich [27w] und mein Freund [30m] sind jetzt seit zwei Jahren zusammen. Mein Freund ist ein recht langweiliger Typ, aber er hat eine herausragende Eigenschaft: Er mag keinen Koriander! Vor drei Monaten hat er aber gemerkt, dass sehr viele Leute keinen Koriander mögen und dass das nichts Besonderes ist. Jetzt hat er sich einen Plan ausgedacht: In jeder ungraden Kalenderwoche isst er an jedem dritten Tag Koriander, es sei denn, er hat gerade wirklich keinen Bock. Seit er diese Regel hat, kommt es zwischen uns häufiger zum Streit, weil er mich anschreit oder beschimpft, wenn ich vergesse, dass Koriandertag ist oder an einem Nichtkoriandertag etwas mit Koriander mache. Ich selbst habe keine starke Meinung zu Koriander, da ich seit einem Unfall vor fünf Jahren eh nichts mehr schmecke. Meine Frage ist: Ist alles meine Schuld? Also nicht nur die Sache mit dem Koriander, sondern generell im Leben.

Kommentare:

- Also, wenn du schon so fragst …

- Der Typ ist wirklich ein Pfosten. Wer isst freiwillig Koriander?

Mein Vater [56] will meiner Exfreundin meine Katze geben!

Mein Vater ist der neue Freund von meiner Exfreundin und will jetzt meine Katze für sie haben. Dabei hat sie eine sehr starke Katzenhaarallergie (meine Ex, nicht die Katze, das wäre ja was, hihi). Hat irgendwer Tipps, wie ich aus dieser Situation rauskomme?

Kommentare:

- Du bist wirklich das größte Arschloch hier im Forum! Was hat dein Vater dir getan? Und dein Humor ist auch scheiße.







Laura Brinkmann