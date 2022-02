Was sonst noch war

+++Update: Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom würde die Hälfte der Deutschen gebrauchte Computer und Elektronikgeräte kaufen, wenn diese zuvor aufbereitet worden sind. Mit der gleichen Verkaufsstrategie arbeitet Microsoft bereits an der Markteinführung von Windows 12, 13, 14 und 15 +++ Wenig prickelnd: Frankreichs Champagner-Hersteller haben im Pandemiejahr 2021 einen Rekordumsatz erzielt. Während die Branche davon spricht, dass die Konsumenten es sich zu Hause schön gemacht hätten, fragen sich mittlerweile viele Verbraucher: "Was hat mich bloß so Ruinart?" +++ Die Maske fällt: Weil bei einer US-Folge der Show "The Masked Singer" der wegen Falschaussage verurteilte Trump-Anwalt Rudy Giuliani unter einem der albernen Kostüme steckte, hat die halbe Jury aus Protest die Bühne verlassen. Für ihn eine gelungene Generalprobe seiner Verteidigungsstrategie, um bei kommenden Gerichtsverhandlungen gegen ihn einem Urteil zu entgehen +++ Restposten: Der massive Mitgliederschwund hat die katholische Kirche zwar nicht erst seit gestern erfasst, nach der Präsentation des Münchner Missbrauchsgutachtens erwägt nun aber auch noch ein weiteres Drittel der Katholiken zeitnah auszutreten. Das wäre auch hinsichtlich der "Aktion Dreikönigssingen 2023" ein schwerer Verlust für die verbleibenden zwei Gläubigen +++ Stilfrage: Mit einem Impf-Foto von sich in den sozialen Medien hat sich Marius Müller-Westernhagen gegen die Instrumentalisierung seines Hits "Freiheit" auf den Querdenker-Demos gewehrt. Wäre es in diesem Zusammenhang tatsächlich nicht angebrachter, von "Querflöten-Demos" zu sprechen? +++ Kann denn Liebe Sünde sein? Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat vor der Synodalversammlung Anfang Februar geäußert, dass es für manche Priester besser sein würde, wenn sie verheiratet wären. Ein mutiger Schritt. Jetzt muss nur noch Rom der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare endlich zustimmen +++ Lippenbekenntnis: Ein Aachener Freizeit- und Erholungsverein will gegen Heino vor Gericht gehen, weil dieser bei seinem Auftritt beim vereinseigenen Sommerfest 2021 statt des ausgemachten Halbplaybacks mit Live-Gesang ein Vollplayback komplett vom Band performt hatte. Das Management des Volksmusikers zeigte sich überrascht. Vermutlich, weil es einen solchen Klagegrund bisher nur andersherum kannte +++ Open the Partygate! Man kann über Boris Johnson und seine Tories sagen, was man will, von Lockdowning Street ist aber nie die Rede gewesen +++ Klatschpressemeldung: Pflegekräfte können sich ab September auf eine bessere Entlohnung freuen. Die zuständige Kommission empfahl die schrittweise Erhöhung um zwei Eskalationsstufen auf dem Applausometer +++