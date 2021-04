Was sonst noch war

+++ Alleinstellungsmerkmal: Jeder siebte Mensch in Deutschland im Alter zwischen 46 und 90 Jahren fühlt sich einsam. So das Ergebnis einer anonymen Umfrage +++ Egotrip: Ex-US-Präsident Donald Trump hat seine früheren Corona-Berater Anthony Fauci und Deborah Birx wörtlich als "zwei Selbstdarsteller, die versuchen, die Geschichte umzudeuten, um ihre schlechten Instinkte und fehlerhaften Empfehlungen zu überdecken", bezeichnet. Politologen analysieren immer noch, ob das jetzt als Kritik oder Lob gemeint war +++ Mixgetränk: Ein französisches Start-up hat einen mit Cannabisextrakt versetzten Bordeaux kreiert. Unklarheit herrscht bei den Konsumenten dieses erlesenen Tropfens noch darüber, welcher Drogenstatistik sie demnächst zugeordnet werden +++ Ruhe in Frieden: Nach der Vorstellung des Missbrauchs-Gutachtens hat der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki zwar persönliche Fehler eingeräumt, einen Rücktritt jedoch abgelehnt. Stattdessen bot er den Opfern ein Gespräch an. Kardinal Meisner schweigt allerdings bis heute beharrlich +++ One Nation Under God: US-Präsident Joe Biden erwägt, das Waffenrecht zu verschärfen und sogenannte Geisterwaffen verbieten zu lassen. Dagegen wettert die NRA, jeder Amerikaner hätte ein Recht auf Pfähle, geweihte Silberkugeln und Kreuze +++ Gewitterstimmung: Die Deutsche Umwelthilfe verleiht auch 2021 wieder den Negativpreis "Goldener Geier" für die dreistesten Umweltlügen von Unternehmern. Heißester Kandidat für die diesjährige Auszeichnung angesichts zunehmender Extremwetterlagen ist die Dr.-Oetker-Puddingcreme "Wölkchen" +++ Blutleer: Laut einem Urteil des NRW-Oberverwaltungsgerichtes in Münster dürfen Heilpraktiker ihren Patienten kein Blut entnehmen. Vielen Eigenbluttherapeuten in der Branche wurde dadurch aufgrund des De-facto-Verbots von Hämoglobulis die Lebensader gekappt +++