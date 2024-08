Überschätzte Lebensmittel (LIV)

Heute: Der Smashburger

Eine klare Tendenz zum Normverfall wurde dem Smashburger schon in die fetttriefende Wiege gelegt: Seine Vorfahren, die Hamburger, hatten sich vom ehrenvollen Malocheressen erst zum Symbol für überindustrialisierten Pappfraß und Hyperkapitalismus nach amerikanischer Bauart entwickelt, um dann zum Aushängeschild kulinarisch resignierender Großstadtmänner zu werden.

Der Smashburger selbst entstand, so mutmaßen die wenigen Geschmacksverarmten, die sich überhaupt ernsthaft für seine Existenz interessieren, als der schwarzbehandschuhte Besitzer des hundertsten „Burgermeisters“ wütend auf eine seiner Schöpfungen schlug, weil sein bis dato willfähriges Publikum sich mit den Jahren entdummt hatte und für ein Brötchen mit Bulette, Alibigemüse und labbrigen Süßkartoffelpommes nicht mehr bereit war, 18,70 Euro zu zahlen.

Von einem solch verkommenen Vater abzustammen tat dem Erfolg des Smashburgers allerdings keinen Abbruch, im Gegenteil. Wie streuende Krebsgeschwüre breiteten sich mehr und mehr Smashburger-Läden in deutschen Innenstädten aus und verdrängten dank ihrer Besitzer, die mit MBA und Designkonzept statt Herz und Seele daherkamen, alteingesessene Currywurststände und Dönerläden in dritter Generation.

Als würde all das nicht reichen, setzt uns der Smashburger die Narrenkappe auf. Nicht nur ist das Konzept an sich schon absurd – man nehme den besten Teil eines ansonsten mittelmäßigen Gerichts und mache gerade diesen Teil dünn –, sogar die Speisekarte wurde drastisch gekürzt. Adieu, Portobellopilz! Farewell, Birne Gorgonzola! Sogar der Chickenburger fiel der gnadenlosen Produktpalettenoptimierung zum Opfer. So dreht der einzig Rindfleisch auf seinen prätentiösen “Buns” akzeptierende Smashburger die kulinarische Burgeruhr im Alleingang um Jahre zurück und ist auch noch stolz drauf.

Am Ende bleibt nur zu hoffen, dass der Smashburger lediglich ein Witz in der kulinarischen Weltgeschichte bleibt. Einer der ganz schlechten, nämlich: ein flacher

KF