TITANIC Sports: Der Pre-Liveticker

Diesmal: SSV Ulm vs. FC Bayern

Nachdem Sie erfahren haben, dass Mörtel Lugner ("letzter Alpha der D-A-CH-Region") gestorben ist, weinen Sie sich jeden Abend ab 20:00 Uhr in den Schlaf? Damit Sie bei der Männergruppe am Wochenende dennoch mitreden können, wenn am Lagerfeuer wieder mal mit Fußballwissen geprahlt wird, liefert TITANIC den Pre-Liveticker zum Kracher der ersten DFB-Pokalrunde.

1. Minute: Der Andrang war riesig: Auf dem Schwarzmarkt wurden Tickets für bis zu 36 Euro (statt der regulären 35) gehandelt.

3. Minute: Ecke für die Spatzen, präsentiert von "Gleitgelmanufaktur Familie Waibler am Ulmer Münster". Manuel Neuer flutscht der Ball aber nicht durch die Hände.

12. Minute: Ulms Kult-Präsident Heckig ("Das Runde muss ins Heckige, hihi!") flachste schon vorm Anpfiff: "Der FC Hollywood sollte nicht alle Saarbrücken zur letzten Pokalsaison hinter sich abbrechen."

33. Minute: 1:0 für die Münchner. Davies flankt auf Kane, der Starstürmer tut, was er am besten kann: Er vergibt die Chance. Gnabry staubt trocken ab – die Hitze macht ihm sichtlich zu schaffen.

45. Minute: Ausgleich! Ulms Krattenmacher schießt Upamecano an, die Pille landet abgefälscht im Tor. Max "Maximilian" Eberl schäumt vor Wut: Anscheinend hat er noch nie ein Weißbier eingegossen. Der Sportvorstand verkündet den "Vollzug des Tah-Transfers von den Pillendrehern zu uns" live auf Facebook.



Halbzeit: Während der Schweigeminute für Willi Lemke ruft Uli Hoeneß "Weser-Arschloch" und "SPD-Schwein". Hernach trägt Fee Katrin Kanzler, laut ihrer Homepage die berühmteste Tochter der Stadt, den Song "I will koine Mauldascha meh" vom 2007 an einem Magendurchbruch verstorbenen "schwäbischen Johnny Cash", Hank Häberle jr., in Poetry-Slam-Manier vor. So muss Lokalpatriotismus.

56. Minute: PETA demonstriert unter dem Motto "Zieht den Bayern die Lederhosen aus!" für vegane Kleidung. Skandal! So würde es wohl Janusz Góra formulieren: Er ist der bekannteste SSV-Spieler aller Zeiten (Stichwort: "TV total"-Nippel).

82. Minute: Bayern-Coach Kompany sichtlich nervös. Auf der Pressekonferenz scherzte er noch ungelenk: "Ich bin Vincent. Schwaben dürfen mich aber Vin nennen, da sparen sie jedes Mal 'nen Cent!"

90. Minute: Eigentor Goretzka. Jetzt brennt hier die Hütte: Die Freiwillige Feuerwehr muss den Brand eines Merchandising-Stands löschen. Schiri Jablonski pfeift ab. Noch in der Mixed Zone statten die Bayern-Bosse wahllos Ulmer Kicker mit langfristigen Verträgen aus.

Danke fürs Mitfiebern und viel Erfolg mit den Jungs im Wald!

MWei