Platz 1 - Die Spitzenkolumne #22

Der Sommer ist zu Ende … Endlich, endlich, verpiss dich, du elende Pissesau! Zum fünften Mal donnert gerade die "angeblich jetzt wirklich letzte Hitzewelle" über unsere hängengeblieben-unklimatisierten Miniwohnungen – und ein seriöses, Anzug tragendes Komitee hat auf den letzten Metern noch den Sommerhit des Jahres gekürt. Es ist "Bauch, Beine, Po" von Shirin David. Sie ahnen es, dahinter steckt niemand Geringeres als das Marktforschungsinstitut GfK Entertainment. Klar, das Marktforschungsinstitut GfK Entertainment, das im vergangenen Jahr schon "Mädchen auf dem Pferd" zum Sommerhit gekürt hat, und davor noch viele weitere, wie zum Beispiel x, y und z. Früher war's der Otto-Katalog im Briefkasten oder die Ziehung der Lottozahlen, worauf die Leute nervös schwitzig hingefiebert haben, heute ist es die Bekanntgabe des jährlichen Sommerhits durch das Marktforschungsinstitut GfK Entertainment. Zufällig haben sie sich für den gleichen Song entschieden, der auch oben in den Singlecharts steht, am meisten besprochen wurde, weil er ein minibissl polarisiert und auch in jeder Streamingplaylist ganz oben ausgespielt wird. Es gibt auch richtige Kriterien für die Wahl, Parameter: der Song muss erfolgreich sein und viel auf Social Media und aus Pop bestehen. So geht Marktforschung!

Da hab ich doch glatt mal gegoogelt, welches eigentlich das beste Martkforschungsinstitut ist – und witzig: Es ist immer ein anderes, je nachdem, wen man fragt und auf welcher Webseite man sich gerade durch die Spam-Anzeigen klickt. Und wissen Sie was? Auch diese Internetpräsenz hat eine Antwort darauf! Das beste Marktforschungsinstitut ist das Herz.

Man muss ja auch froh sein, wenn man noch eins hat – zwischen der AfD im Erfolgsrausch und islamistischen Angriffen, die sich häufen. Das Thema des Tages, also ganz weit oben, on top, dementsprechend heute beim Spiegel: die RAF! "Ermittler finden Videos mit Burkhard Garweg – Öffentlichkeitsfahndung geplant." Na, das wird ja alles wieder total geil. Dumme Debatten, blöde Fahndungen, bestimmt fällt noch eine Doku dabei ab. Idee: Vielleicht machen die Behörden mal einen Schritt auf die Marktforschungsinstitute zu – da arbeiten schließlich die stärksten Schnüffelnasen des Landes. Küsschen links, Küsschen rechts!

