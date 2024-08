Platz 1 - Die Spitzenkolumne #20

Eine hier bisher sträflich wenig beachtete Bestenliste ist gerade wichtiger denn je: es sind Wahlprognosen. Sie heißen Wahlumfragen, Sonntagsfrage, Wahltrend oder Politbarometer, meist erzielen die Umfrageinstitute gleiche Ergebnisse, so grob. Soso … AfD in Thüringen vorn, AfD in Sachsen vorn … Doch dann: JUHU! AfD bundesweit nur auf Platz 2, ich leg mich wieder hin. Was mich allerdings wach hält, ist, dass ich komischerweise niemanden kenne, der jemals bei so einer Umfrage am Telefon mitgemacht hätte, auf der Straße stehen geblieben wäre – oder überhaupt die AfD wählen, geschweige denn es zugeben würde!

Ähnlich Fragwürdiges ist auch aus den USA bezüglich der anstehenden Wahl zu vermelden. Auch da kennt man ja niemanden, der, die usw. Wer kennt überhaupt Leute in den USA? Also persönlich, nicht Schauspieler oder Sänger … Und selbst wenn: Wie kann man jemanden "kennen", der so weit weg wohnt? Beziehungsweise: Wann kennt man jemanden überhaupt wirklich? Also, angeblich ist in den USA auch schon nach "Umfragen" sicher, dass Trump es "macht". Das pfiffen die Medien hierzulande nach dem Ohr-Attentat auf den Heini ja auch schon von den Dächern, manifestierten es nahezu. Aber uns fehlen bei all diesen Umfragen, wenn es sie denn gibt, zwei ganze Generationen: Die Millennials, die nie mit Fremden reden würden, und die Gen Z, die sich für nichts außer sich selbst interessiert. Die gehen alle nicht ans Telefon.

Erst nach der Wahl ist man also schlauer. Ähnlich fragwürdig, fällt mir zum Schluss noch ein, werden ja die Quoten ermittelt, wie ich aus dem Film "Free Rainer – Dein Fernseher lügt" mit Moritz Bleibtreu weiß. Millionen Personen sollen den gesehen haben, ich kenne nur eine (mich). Und im Fernsehen schalteten angeblich zuletzt die meisten Leute bei "Schneewittchen – Der Usedom-Krimi" ein, was ich sofort glaube, das klingt ja mal mega nice.

