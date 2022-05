"Schon gehört, Nancy Crampton Brophy, Schriftstellerin und Autorin des Essays 'Wie man seinen Ehemann töte', ist gleich einer selbsterfüllenden Prophezeiung von einem Geschworenengericht im US-Bundesstaat Oregon des Mordes an ihrem Gatten für schuldig gesprochen worden."

"Ja, deswegen hat Patricia Schultz, Verfasserin des Travel Guides '1000 Places To See Before You Die', bei den Recherchen zu ihrem Buch auch nur 999 Orte selbst bereist."