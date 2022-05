Boris Becker hat sich Medienberichten zufolge über das Leben im Gefängnis in London beschwert. "Ich fühle mich hier wie im Knast! Es ist so eng wie in einer Besenkammer und so unangenehm wie damals bei Reinhold Beckmann in der Talkshow", soll der wegen Insolvenzstraftaten verurteilte Ex-Tennisstar gegenüber Mithäftlingen geäußert haben. Außerdem ist Becker erstaunt darüber, dass er nicht zu seinem Lieblingsitaliener darf. Das Essen im Gefängnis sei "einfach eklig", es schmecke zum Teil wie "die Snacks nach den Sendungen bei RTL". Doch der 54-Jährige will sich nicht unterkriegen lassen und hat schon angekündigt, "den ganzen Laden zu kaufen". Vor einigen Insassen sprach Becker angeblich von einem "spannenden Businessplan". Die Finanzierung sei "so gut wie sicher".