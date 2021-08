Neue Regeln in Hamburg: Die 2 G sind da!

In Hamburg gilt ab Samstag das 2G-Modell, allerdings nur, wenn zwei aufeinanderfolgende Tage auf "G" enden, sowie an den Namenstagen von Gustav und Griemhild. In diesem Zeitraum dürfen Geimpfte und Genesene, aber auch Getaufte (selten in der zu großen Teilen konfessionslosen Hansestadt) und Geliebte (allerdings nicht gleichzeitig mit dem oder der Gehörnten) in Clubs (solange es sich um Go-Go-Bars handelt), ins Theater (nur in die Dramen Goethes) oder auf die WG-Party (wenn dort Geografiestudierende leben). Dabei entfallen alle weiteren Coronaschutzauflagen. Dafür sind die Teilnehmenden verpflichtet, bei jedem Huster "Gesundheit" zu wünschen. Denn genauso will es das Gesetz.