Nach gefühltem 1000jährigen Streit über die Nutzung des Geburtshauses von Adolf Hitler in Braunau am Inn (Großdeutschland) scheint nun eine Endlösung gefunden. Der Bunkerbau wird – Stand heute 5:45 Uhr – vom Entarthouse zur Polizeistation umgestaltet, in dem künftig auch Menschenrechtsschulungen für Polizistinnen und Polizisten stattfinden sollen. Nicht nur in der Gemeinde, sondern österreichsweit ist man von den Anschlussplänen vom führenden Hauptquartier für Human Alt-Rights bereits fasziniert, Pardon! Fanatisiert. Alle Herrenmenschen sind schließlich gleich. Bevor die Beamten ihr neues Reich beziehen können, sind allerdings noch umfangreiche Zwangsarbeiten vonnöten. Unter anderem muss die gesamte Elektrik von Wechsel- auf Gleichschaltung umfunktioniert werden. Zudem wurde bereits das örtliche Umzugsunternehmen Barbarossa ermächtigt, die alte Einrichtung in umliegende Lager zu deportieren. Die Braunauer zumindest können es kaum noch abwarten, den Schutzstaffelstab an die neuen Besitzer Besatzer weiterzugeben.