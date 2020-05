In Stiller-Trauer

Der US-amerikanische Schauspieler Jerry Stiller, den man in Deutschland vor allem durch seine Rollen in "King of Queens" und "Seinfeld" kennt, ist tot. Stiller, um den es in den letzten Jahren ziemlich still geworden war, starb nach Angaben seines berühmten Sohnes Ben geräuschlos. Vor seiner Karriere als Sitcom-Darsteller hatte Stiller jahrelang in Stummfilmen mitgespielt. Wovon selbst enge Freunde des Verstorbenen nicht die leiseste Ahnung hatten, ist, dass er mehrere Bücher deutschsprachiger Autoren ins Englische übertragen hat, darunter "Und sagte kein einziges Wort" von Heinrich Böll sowie ein bekanntes Meisterwerk von Max Frisch. Laut (!) unbestätigter Gerüchte soll der verschlossene Komiker in den letzten Jahren zudem an einer großen Biographie über Til Schweiger gearbeitet haben. Möge er in Frieden ruhen.