Gärtners kritisches Sonntagsfrühstück: Schnipsel

„Es is halt, sagn wer mal, um diese Zeit, bei minus acht Grad mitm Bootsverleih, weniger turbulent. […] Schaun Sie, es is weit und breit niemand da. Und diese Ruhe. Ich hab mir jetzt eine Regensburger mitgebracht und a Essiggurkn, und … ich könnt mir’s nicht schöner vorstellen. Ich kann mer’s nicht, es ist doch … Da, schauns her, man kann zuschaun, wie des langsam zufriert, und … die Gewissheit, dass heute keiner mehr kommt und ein Boot will, is doch … verstehn Sie!“ (Polt, Youtube s.v. „Bootsverleih“)

Ich versteh’s; die junge Dame en passant, die ihrem Begleiter mehrmals hocherfreut mitteilt, wie „angenehm“ sie die märzhaften zehn Grad plus am 10. Januar findet, „was für ein wirklich angenehmes Wetter!“, versteht’s evendöll schon weniger. Denn der Vorteil ist, sie könnt’ ein Boot ausleihen, wenn ihr nach Bootausleihen wär’, und sich beim Bootfahren auf den baldigen Frühling freuen, dem der Sommer folgt, der, rechnen wir’s aus und hoch, gewiss weniger angenehm werden wird. Aber scheißegal; bzw. wär’ dies ein sog. Zusammenhang, und dass man den nicht herstellt, egal wie’s in Australien brennt, darum geht’s.

*

„Bildungsrepublik“ ist, wenn kein Anschreiben der Schule ohne zwei bis fünf Kommafehler auskommt. Das muss so sein, denn der Enkel der Freundin der Mutter hat in der Oberstufe eine Eins in Deutsch, soll aber, sagt die Lehrerin, erzählt die Mutter arglos, bitte an seiner schlimmen Rechtschreibung arbeiten. – Früher war Form der höchste Inhalt, heute geht’s allein darum, was hinten rauskommt. Und was hinten rauskommt, wissen wir.

*

Es hat einen tiefen, schönen Sinn, dass Bruegels berühmtes Wintergemälde „Die Jäger im Schnee“ den Nebentitel „Heimkehr der Jäger“ trägt. Die Gewissheit, dass heute keiner mehr kommt, es sei denn zum Schlittschuhlaufen; diese Ruhe aus getanem Tagwerk, tiefem Schnee und der Regensburger zum Abendbrot. Schnee, das bedeutet Stille, Stillstand; dass es, wie wir „Hysteriker“ (Nuhr) fürchten, damit ein Ende hat, setzt genau die Raserei ins Bild, die ihn, den Schnee, jetzt abschafft.

*

„In Wintermonaten weniger Mofas. / Der Wasserkessel auf der Ofenplatte summt. / Wir kennen die kälteren Zeiten. / Näher zwei Krähen, die plötzlich, / vor dem Fenster, verschwunden sind. / Wir schließen die Läden, / horchen noch / und halten die Uhr an.“ (Jürgen Becker) „One must have a mind of winter“ (Wallace Stevens). „Sommerschnee und Winterhitze demonstrieren gegen den Materialismus, der das Dasein zum Prokrustesbett macht“ – dass Karl Kraus einmal bloß zur Hälfte recht hätte, wir hätten’s kaum für möglich gehalten.

„ … noch einmal und es taut: der Schnee.“ Blumfeld, 2006

Das „Jahr der Scham“, wie die „Süddeutsche“ das vergangene zu Silvester in immer wieder gleich dummer Halbironie resümierte dergestalt, dass zur Flugscham jetzt auch Fleisch-, Internet- und letztlich Ausatem-Scham getreten sei oder immerhin zu treten habe, wenn es nach den Hysterikern geht usw. – dass es diese Scham (oder überhaupt welche) hierzulande nicht gibt, belegen allerdings nicht nur alle Zahlen zu Flugverkehr, Großautokauf und Konsum. Sondern halt auch die stur vorgetragenen, schamlosen Propagandamätzchen der Qualitätsspitzenpresse, der es um nichts als ums angenehme Konsumklima geht. Da kann es draußen scheppern, wie es will.

*

Und auch wenn wir dialektischen Materialisten und gottweißwie kritischen Theoretiker wissen, wie die Eliten die Massen manipulieren und dass nichts, was geschieht, etwas anderes wäre als ein Ausdruck von Klassenkämpfen, die, kulturindustriell verbrämt und propagandistisch aufgehoben, außerhalb Frankreichs kaum wen mehr kümmern: Nach dem elenden Brexit-Gewürge, das ja nun, wie’s aussieht, ein Ende mit Schrecken nimmt, möchte ich, auch wenn’s letztlich falsch ist, stoßseufzend den Slogan der Spitzenfirma Congstar variieren: Ihr wollt es. Ihr kriegt es.

Und dann ist’s, bitte, auch „gut“.

*

Und schließlich apropos: Der Unterschied zwischen Humanität und Barbarei ist gar nicht schwer zu bestimmen. Es ist genau der zwischen Polts Bootsverleiher und den drei Vollidioten (m/w) aus der Congstar-Werbung.

Verstehn S’.