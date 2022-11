Elon Musk plant, verifizierte Accounts bei Twitter kostenpflichtig zu machen. Will man zukünftig einen der begehrten blauen Haken, muss man den neuen Twitter-Boss zum Essen einladen. "Es kann aber auch in positiven Tweets über Musk bezahlt werden. Ab 100 Posts, in denen er als 'innovatives High-Performance-Genie', 'auf die Erde gesandte Gottheit' oder 'gut aussehender Typ, der sicher nie eine Haartransplantation hatte' bezeichnet wird, stellt sich das blaue Häkchen automatisch ein", so eine Twitter-Sprecherin. Auch andere Leistungen des Kurznachrichtendienstes sollen bald etwas kosten. "Wenn man etwa seine Anhänger nach einer verlorenen Wahl dazu aufruft, ein Regierungsgebäude zu stürmen, werden dafür 10 Dollar Putsch-Gebühr erhoben. Durch solche monetären Barrieren kann man auch jemanden wie Donald Trump wieder getrost herumtweeten lassen." Die Ära Musk dürfte noch eine Vielzahl weiterer Änderungen bei Twitter bringen. Welche genau, steht derzeit aber in den von Starlink-Satelliten verdeckten Sternen. "Wir sind in einer Phase der Neuorientierung. Jetzt geht es erst einmal um interne Säuberungen, äh … Ich meinte: interne Umstrukturierungen. Und jetzt verlassen Sie bitte das Firmengelände, oder wir müssen Sie unsanft rausschmeißen wie einen dieser elenden Musk-untreuen Ex-Twitter-Manager."