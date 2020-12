Das Ahnungslose Portrait (18)

Coco Chanel – was wir* über die Modegöttin wissen und was nicht

Coco Chanel galt zu Lebzeiten als One-Hit-Wonder, obwohl sie gleich zwei Ikonen des weiblichen Umhülltwerdens geschaffen hat: ein kleines schwarzes Kleid, dem Coco den Konzepttitel "Jambo" gegeben hatte und ein Parfum, das ursprünglich "Mambo No. 5" hieß. Aus Rache für die mangelnde Anerkennung spionierte sie dann vorher für die Nazis oder gegen sie. Das weiß aber nur genau, wer es nachliest wie so ein Professor.

Alles fing harmlos an. Geboren wurde Chanel als Constanze-Cornelia Schnellberger, Tochter eines mittelständischen Hutfabrikanten und dessen Frau, einer gelernten Hutfabrikantenfrau. Als bizarres Hobby – etwas, das Hutfabrikanten aus Imagegründen haben mussten – zogen die Schnellbergers nebenbei einen Schimpansen groß. Der gab dann seiner Schwester den Spitznamen Coco (korrekt ausgesprochen: Uh-uh).

Der Schimpanse arbeitete zuerst als Herr Bobo lange Zeit in der Werbebranche ("Jaja, der Herr Bobo / der macht die Wäsche weiß"), verschrieb sich aber Mitte der 1950er Jahre ganz der Politik. Kein großer Kurswechsel, wie er in seinem Memoiren ("Mr. Bobo goes to Washington") zigarrekauend schreibt.

Doch zurück zu IHR. Einige Zahlen: 90-60-90, 34 (Schuhgröße), 10 (Operationen an der Hüfte), 18 Mio. (geschätztes Vermögen, allerdings nur) 11,5 Mio. (nach Steuerabzug) 300 (Koffer von Louis Vuitton, die sie im Laufe ihres Lebens in der U-Bahn stehengelassen hat, wovon einer wiederum) 20.000 (Euro auf einer Wohltätigkeitsauktion in London eingespielt hat), 8 (Ehemänner, davon) 2 (unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen, nämlich) 1 (durch eine vergiftete Hutnadel und) 1 (wurde von einer Mördermuschel ins offene Meer gezogen. Der Mann war sofort tot.) Sie lebt allerdings heute noch weiter, und zwar in jedem Wimpernschlag der Modegeschichte, stark parfümiert ausgedrückt, hüstel.

* Elias Hauck / Tim Wolff