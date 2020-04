Aus Eugen Egners Püppchenstudio

Mein schönster Lebensabend

Alles schon irgendwo gelesen!

Ich wachte am Morgen auf, schien demnach also nicht im Schlaf gestorben zu sein. Ich fasse die bisherige Handlung einmal zusammen: Ich war am Morgen aufgewacht.

An dem Morgen, an dem ich aufgewacht war, erhielt ich eine Nachricht. Allwöchentlich kam ein handgeschriebener Brief. Ich konnte nie auch nur ein einziges Wort entziffern. Doch die Nachricht, die ich an diesem Morgen erhalten hatte, bestand aus Druckbuchstaben: "Bitte sofort kommen!"

Im nächsten Moment war ich schon unterwegs. Und es war schier unglaublich, wie unterwegs ich war! Die Straße sah anschließend aus wie nach starkem Frost. Abgesehen von einem Jahr, das ich als Hoteldirektor in den Bergen verbrachte, reiste ich ohne anzuhalten. Als ich endlich am Ziel ankam, wußte niemand, wer ich war und weshalb ich hatte kommen sollen. Resigniert wusch ich mir die Hände. Das Wasser kam mit elektrischer Vibration aus dem Hahn. Ich sagte mir: "Das Genie isst Wasser mit dem Knie." Und dann, als sei das nicht genug, sagte ich: "Jetzt noch ein holzarmes Getränk!"

Beim Einschenken sprach die Barfrau: "Die Karausche überlebt dank Alkohol im Wasser."

Das hatte ich schon irgendwo gelesen. Die Barfrau musste es also auch schon irgendwo gelesen haben. Es ist erfreulich, mit belesenen Menschen zu tun zu haben.