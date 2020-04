Aus Eugen Egners Püppchenstudio

Interessante Schaltungen (Teil 2)



"Das kann ich nicht allein entscheiden. Ich werde meine Eltern fragen." Die Frau zog ein Mobiltelephon, das es damals noch gar nicht gab, aus der Tasche. Der Radiotechniker und ich sahen staunend zu, wie sie einige winzige Tasten drückte, um dann ein Gespräch zu führen. Aus dem kleinen Fernsprecher war eine leise Stimme zu vernehmen, zu leise für uns, um etwas verstehen zu können. Das Telephonat dauerte nicht lange. Anschließend verkündete die Kundin: "Meine Eltern willigen ein, weil eh alles egal ist."

"Könnte ich mir vielleicht auch die Schaltung Ihres Telephons kopieren?" fragte der Ladeninhaber. Auch das erlaubte ihm die Frau, indem sie hinzufügte: "Bitte reparieren Sie es bei dieser Gelegenheit doch gleich. Es ruft eigenmächtig Menschen an, und außerdem gefällt mir beim Telephieren nicht immer, was meine Gesprächspartner sagen." Der Techniker versprach, er werde es sich ansehen, und die Frau legte das Mobiltelephon neben ihren Spezialschalter und mein Radio. Ohne ein weiteres Wort verließ sie das Geschäft. Nun wandte sich der Mann hinter der Ladentheke endlich meinem Radio zu. Er schloß es an eine Steckdose an und schaltete es ein. Sobald die Röhren warm waren, ertönten die nichtmenschlichen Stimmen. Der Techniker wurde blaß. Es war deutlich erkennbar, daß er jetzt der Aufmunterung bedurfte. "Wenn Sie wollen, können Sie sich gern die Schaltung kopieren", bot ich ihm an.