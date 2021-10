Vergesellschaftung und Zigaretten – Kühnert und die SPD

Sechs Teile umfasst die NDR-Doku über "Kevin Kühnert und die SPD" – und hat damit mehr Episoden als die SPD Prozente im Osten Deutschlands. TITANIC hat im Rausch der nach den Wahlergebnissen die ganze Partei umfassenden Olafliebe die Serie in einem Erdrutsch durchgeschaut und präsentiert die besten Szenen:

Vor der Europawahl 2019: Kühnert ist im "Wahlkampfmodus" (Journalisten) und besucht den SPD-Ortsverband Wuppertal-Süd. Er raucht dabei.

Vorsitzender des Kreisverbandes: Und hier siehst Du unseren Naturspielplatz. Also eigentlich sind das bloß ein paar alte Autoreifen, die nicht so wirklich brennen wollten, aber wir dachten, wir lassen die mal liegen für die Kinder von den Hartz-IV-Empfängern, die können ja auch nichts dafür, dass ihre Eltern so faul ...

Kühnert (unterbricht ihn): Weißt du was, Genosse? Ich liebe Europa! (deutet auf seinen Pullover, der das Logo der EU zeigt, allerdings sind die Sterne durch kleine gelbe Herzchen ersetzt worden)

Vorsitzender (ganz aufgeregt): Ich auch! (Sie fallen sich in die Arme und intonieren im Kanon die "Ode an die Freude", Kühnert nimmt nach jeder Silbe einen Zug)

Rest des SPD-Kreisverbandes Wuppertal Süd (im Sprechchor, arhythmisch klatschend): Eu-ro-pa! Eu-ro-pa! (alle knutschen)

Ein Journalist (springt aus dem Gebüsch): Herr Kühnert, soll das heißen, dass die SPD aus der GroKo austreten soll?

Kühnert (genervt rauchend): Darüber will ich jetzt nicht reden. Fragen Sie mich was zu Europa!

Journalist: Ähm, okay, gut, hm, wie, wie finden Sie denn Europa so?

Kühnert: Eu-ro-pa, Eu-ro-pa (der Ortsverband stimmt ein, der Sprechchor dauert einige Minuten an, bis er verebbt), Eu-ro-pa ist die Antwort (Kühnert grinst, ohne dass ihm die Zigarette aus dem Mund fällt).

Journalist: Auf welche Frage denn?

Kühnert: Jetzt werden Sie mal nicht investigativ hier! (Er lässt den Journalisten beim Ortsverband stehen, der diesen in den Singkreis zieht, und geht eine rauchen)

Immer noch vor der Europawahl: Kühnert hat gerade ein Zeit-Interview gegeben, in dem er vorgeschlagen hat, BMW zu vergesellschaften. Er kommt am nächsten Morgen am Willy-Brandt-Haus an und summt leise die Internationale. Ein Dutzend Journalisten hat vor der Redaktion gecampt und läuft nun auf ihn zu.

Journalist 1: Herr Kühnert, wie wollen Sie Ihre politischen Einstellungen den Mauertoten erklären?

Journalistin 2: Ich bin selbst BMW-Fahrerin! Wollen Sie mich jetzt standrechtlich erschießen lassen?

Journalist 3: Iwo, standrechtlich! Da ist dann nichts mehr mit Recht! Herr Kühnert, wo haben Sie sich so radikalisiert? An der Uni kann es ja nicht gewesen sein, Sie haben ja nicht zu Ende studiert, Sie Versager!

Kühnert (raucht erstmal eine): Fragen Sie sich mal was zu Europa! Europa ist die Antwort. Europawahlen sind mittlerweile genauso wichtig wie Bundestagswahlen!

Die Journalisten fallen vor Lachen um, Kühnert steigt mühsam über sie hinweg ins Willy-Brandt-Haus. Drinnen wartet Olaf Scholz auf ihn.

Scholz: Hör mal, Genösschen, jetzt mal von Juso-Vorsitzendem zu Juso-Vorsitzendem. Lass den Scheiß oder es gibt einen Parteiausschluss.

Kühnert: Das ist nicht fair! Jetzt unterstütze ich Norbert und Saskia bei der Wahl zum Vorsitz.

Scholz: Hä, wer sind Norbert und Saskia? (Kühnert mustert ihn verächtlich und geht in sein Büro zum Rauchen)

Beim Juso-Kongress 2019: Kühnert kommt zum Ende einer halbstündigen Rede.

Kühnert: … habe ich jetzt wohl ein für alle Mal sowie hieb- und stichhaltig erklärt, warum es überhaupt kein Widerspruch ist, sich als Sozialist zu bezeichnen und in der SPD zu sein! Gibt es noch Fragen? (Der Juso-Chef blickt in zufriedene Gesichter, seine Rede scheint die Jusos wirklich überzeugt zu haben, schade, dass wir sie nicht kennen). Ach so, ich wäre auch gern weiter Juso-Vorsitzender, bitte (nun kommt Unruhe im Saal auf, Menschen kreischen, fallen in Ohnmacht, wählen Kevin Kühnert mit 99 Prozent wieder, tragen ihn auf Händen direkt ins Kanzleramt, wo sie ihn Angela Merkel vor die Füße kippen).

Merkel: Glückwunsch zur Wahl, Kevin! Fand ich sehr interessant, dein Interview in der Zeit. Aber ich fahre ja auch nicht BMW, hihihi. (Sie fängt an, zu lachen, Kühnert stimmt ein)

Vor der Bundestagswahl: Kühnert ist mittlerweile stellvertretender Vorsitzender der SPD, dafür nicht mehr Juso-Chef, aber kandidiert dafür wiederum für den Bundestag. Er macht Haustürwahlkampf, bläst den Rauch seiner Zigarette durch die geöffnete Tür in die Wohnungen der Leute. Im Hintergrund piepsen schrill die Feuermelder.

Kühnert: Hallo, ich bin Kevin Kühnert von der SPD und möchte Sie davon überzeugen, mich zu Ihrem Bundestagsabgeordneten zu wählen.

Wie, natürlich unterstütze ich Olaf Scholz?

So von Soze zu Soze.

Jetzt hören Sie sofort auf, über irgendwelche performativen Widersprüche zu lachen, oder ich lasse Ihre Wohnung vergesellschaften! Ob die Giffey das will oder nicht!

Laura Brinkmann