Gurkensandwich – so gelingt der britische Klassiker!

Es kann zum gehobenen Dinner als Vorspeise gereicht werden, zum Fünfuhrtee verspeist werden – oder als köstlicher Snack zwischendurch. Die Rede ist vom Gurkensandwich. Toastbrot, Butter, Gurkenscheiben: Mehr braucht es nicht, um sich trotz Lockdown und Brexit ein kleines bisschen wie Herzogin Kate zu fühlen. Dabei sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt, denn der simple Brothappen schmeckt auch in kreativen Variationen immer wieder anders und dabei doch wiedererkennbar exquisit. Mit nicht einmal zehn Minuten Zubereitungszeit geht das Schneiden, Schmieren und Belegen dabei verblüffend flott von der Hand. Keine Ausreden!

Drei Zutaten, pures Glück

Schneiden, Schmieren und Belegen: Was sich nach drei kinderleichten Schritten anhört, ist in Wahrheit eine Kunst für sich. Seit mehr als 100 Jahren streitet man sich in Großbritannien darüber, wie das "Cucumber sandwich" am besten gebastelt wird. Bei uns erfährst du es. Fakt ist: Egal, ob im Fernsehen die neueste Ausgabe von "I'm a Celebrity, Get Me Out of Here!" gezeigt wird oder Prinz Philips Beerdigung Mitte März übertragen wird – das Gurkensandwich gehört einfach dazu. Du kannst es für dich allein essen oder mit Freundinnen und Freunden teilen. Auf dem Picknickdeckchen im Park mundet es ebenso wie in der Hängematte oder auf der Hollywoodschaukel. Gerne dürfen es auch zwei sein, denn als Dickmacher gilt die einstige Upper-class-Delikatesse nicht.

Am 14. Juni ist National Cucumber Day

Warum kompliziert, wenn es auch unkompliziert geht? Dass das Gurkensandwich immer wieder schmeckt, liegt sicherlich an seinen Komponenten. Dank unseren Tipps für schmackhafte Upgrades kitzelst du noch mehr heraus. Wie wäre es mit den Remixes "salzig" oder "pfeffrig"? Eine moderne Neuinterpretation verraten wir dir in diesem Artikel. In sozialen Medien ist das Rezept der Renner. Es hat bereits 14 000 Follower auf TikTok, und auch Superstar Katy Perry bekannte kürzlich in einem Interview: "Ja, das esse ich gerne." Klar, wer einmal ein original Gurkensandwich hatte, wird diese Erfahrung garantiert nicht mehr vergessen. Bei deiner nächsten Party sollte das Gurkensandwich auf keinen Fall fehlen. Achtung: Suchtgefahr!

Du brauchst nur drei Zutaten

Ein altes Gerücht lautet: Frischkäse unter den Gurken ist ein Muss. Wir räumen mit diesem Gerücht auf! Ein traditionelles Gurkensandwich besteht aus nichts anderem als aus Toastbrot, Butter und Gurkenscheiben. Aber der Reihe nach! Für ein Gurkensandwich benötigst du pro Gurkensandwich:

- 2 Scheiben Toastbrot

- 1 Gurke

- Butter

Für das Toastbrot eignet sich am besten helles Sandwich-Toastbrot aus der Verpackung, aber auch weißes Kastenweißbrot ohne Rinde ist ideal. Wichtig ist nur, dass die Scheiben gut zu greifen sind, denn mit Besteck solltest du dein Gurkensandwich nicht verzehren, wenn du herablassende Blicke vermeiden willst – im Gegenteil: Iss es mit den bloßen Händen. Als Butter kannst du gesalzene oder ungesalzene irische Butter oder deutsche Markenbutter (gibt’s im Laden) nehmen. Auf tierische Produkte willst du verzichten? Kein Problem: Wenn es nicht unbedingt richtige Butter sein muss, darf es auch vegane Margarine sein. Dann ist es aber streng genommen kein echtes Original-Gurkensandwich aus dem Vereinigten Königreich mehr.

Soooo gut und doch soooo billig

An der Gurkenfrage haben sich schon Kriege entzündet. Damit ein Gurken-Fauxpas vermieden werden kann, ist es wichtig, die korrekte Gurke zu kaufen. In dünne Scheiben geschnitten, entfalten die auf das gebutterte Brotscheibchen gelegten Melonenfrüchte ihr totales Aroma. Kresse drüberstreuen? Laut der Royal Sandwich Society ist das verboten. Du kannst trotzdem nicht die Finger von Kresse lassen, weil Kresse das grüne Fitness-Kraut mit dem Spaß-Faktor ist? Kein Ding: Streue nach Belieben eine Handvoll Kresse über die Gurken, welche in hauchdünne Scheiben auf der Butter ruhen. Salz und Pfeffer geben dem ultimativen Hauch ihre finale Note. Sind die Brothälften zusammengeklappt, kann es auch schon losgehen.

Ein fester Bestandteil der englischen Teekultur

Vor dem Essen heißt es aber erst einmal: Zubereiten. Soll ein gelungener Nachmittag anstehen, ist eine ordentliche Portion Appetit mitzubringen. Die Zutaten können vorher besorgt werden – unsere Empfehlung: Mit einem Huhu-Frisch-Monatsabo kommen deine Lieblings-Lebensmittel pünktlich und knackig-frisch gratis zu dir nach Hause in die Wohnung. Und das für gerade mal wirklich faire Gebühren. Darauf ein Gurkensandwich! Auf eine Sache muss zum Schluss noch hingewiesen werden: Streiche die Butter unbedingt mit einem Messer über das herrlich quadratische Brot. Zum Servieren eignet sich ein Teller … mmmhhhh. Jetzt aber: Enjoy! Und viel Spaß mit unserem Rezept.

Kommentare

Donna611

Der Tipp mit der Butter ist der Wahnsinn! Ich belege den Toast gerne noch mit Käse. Wirklich lecker auch mit den Gurken in Kombination! 5* von mir!

GöGa Walter

Hm, ich weiß nichjt, klingt jetzt nicht besoders "originell" ……. Hätte mir mehr versprochen, aber kann man wohl nix machen, schade !

Britain-Fan 1982

Herrlich! Habe Euch direkt ein ABO dagelassen. Könnt Ihr in der nächsten Folge TOAST HAWAII erklären? Ich kann im Netz leider keine Anleitungen finden. Ihr seid die Besten, riesen Lob von mir!!! (Habe das Rezept noch nicht ausprobiert, da ich zzt. "einsitze".)

heimibeimi_

Danke für den vorschlag ich habe nur nicht verstanden ob das brot getoastet werden muss ,und ob auch z.B. Baguette oder Hamburgherbrötchen funktionuckeln. Na ja, Engländer halt – das mit dem blitzkrieg damals war schon richtig so ;)

Toasten Gaitzsch