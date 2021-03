Pro und Kontra Mallorca-Urlaub

Marei Sebüro, 37, sieht es locker.

Pro

Deutschlands beliebtestes Urlaubsziel ist wieder sicher. Gut, nicht vor bekloppten Landsleuten oder Inselaffen, 300 zusätzliche Flüge wurden schon aufgestellt, wohl aber vor dem Coronavirus, zumindest noch. Jetzt gilt es den niedrigen Inzidenzwert von unter 20 wieder ein Stück weit an den europäischen Standard heranzuführen! Und wie ginge das besser, als wenn Touristen aus allen Ländern des Kontinents über die Insel herfallen, um die britische, die südafrikanische, die römisch-katholische oder sonstige Mutation dort zu verbreiten – und, wer weiß, vielleicht einer ganz neuen, "paneuropäischen" Variante zum Durchbruch zu verhelfen und als importierte Infektion im Reisegepäck mit nach Hause zu bringen! Tausende Mitarbeiter, die jetzt noch in runtergerockten[durchgestrichen]geheizten Reisebüros vergilbte Hochglanzprospekte mit blauen Einweghandschuhen aussortieren, hätten es endlich wieder muckelig warm und ältere Damen zum Quatschen! Und der Schnaps im Flughafen wird auch nicht besser, je länger er so vor sich herumsteht. Gut, eigentlich wird er auch nicht schlechter, aber er desinfiziert auch. Also los, greifen auch Sie zu! Auf nach Mallorca, um mit anderen die Herdenimmunität weiter voranzutreiben! Die europäische Idee lebt, angeschlossen an ein Beatmungsgerät zwar, aber immerhin!