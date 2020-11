Hard Seltzer – so schmeckt der neue Scheiß aus den USA

Was taugt "Hard Seltzer", das Trendgetränk aus den Vereinigten Amerikanischen Emiraten, das nun auch nach Deutschland überschwipp-schwappt? TITANIC-USA-Experte und Getränkefachmann Cornelius W. M. Oettle (†) hat die Plörre auf Herz und Leber getestet.

Bah, pfui, guter Gott, würg! Das sind die ersten Gedanken beim "Genuss" des derzeitigen In-Drinks Hard Seltzer, welcher in den USA bereits einen Milliardenmarkt erschlossen hat. Seit Kurzem liegt es auch in deutschen Discounter-Regalen. Die Macher haben ein famoses Timing an den Tag gelegt: Hard Seltzer ist ein Kultgetränk, das ins Jahr 2020 passt. Zwölf Flaschen mit verschiedenen Geschmacksrichtungen (Cucumber-Lime, Lemon-Ginger, Aspirin-Gülle) habe ich als Testset erhalten. Eine halbe hätte mir gereicht. Eine Halbe auch.

Hard Seltzer ist Wasser mit Alkohol plus Frucht – klingt erstmal lässig. Wie auch der Name: Hard Seltzer erinnert mich an meinen ehemaligen Getränkedealer Harald Salzer, ein netter und verantwortungsbewusster Herr, der mir im Alter von 14 Jahren meinen ersten Schnaps eingeschenkt hat. Also ich war 14, nicht er. Daher assoziiere ich nur Positives mit der Suffbrause, deren Benennung sich aus den US-amerikanischen Begriffen "Seltzer" für "Sprudel" und "Hard" für "Betrunken machend" zusammensetzt und eigentlich auch der Titel eines AC/DC-Albums sein könnte.

Doch je länger man darüber nachdenkt, umso klarer wird, was hier nicht stimmt: Wasser, Fruchtgeschmack und Alkohol – wie kann man dem Alkohol so etwas antun? Manche Dinge gehören einfach nicht zusammen: Profifußball und Steuerzahlung, Fisch und Fischburger, Sozialdemokratie und Sozialdemokratische Partei. Wenn ich Wasser mit Alkohol trinken will, kaufe ich mir ein Radeberger (klassischer Biertrinkerwitz, furchtbar).

Leider ist der Name also schon das Beste an Hard Seltzer. Wie bei Nico Schwanz. Der Inhalt ist widerlich. Wie bei Nico Schwanz. Ich lege mich fest: Wer auch immer an diesem Gebräu Gefallen finden soll, jagt auch Katzen mit dem Luftgewehr. Die Zielgruppe dürfte bestehen aus Laubbläserbesitzern, Leuten, die ihre Butterbrezel in den Cappuccino tunken, und Fußgängern, die bei Ampelanlagen immer auf den "Geheimknopf" drücken, weil sie denken, es werde dann schneller grün. In Berlin verkauft sich der Mist also voraussichtlich sehr gut.

Allen anderen kann ich nur abraten. Auch nach der achten Flasche verweigern sich meine Geschmacksknospen einem erfreulicheren Urteil. Selbst eine Streckung mit Whiskey-Cola aus der Dose hilft nicht. Die neunte Buddel werfe ich ungeöffnet ins Klo. Die Rohre sind danach verstopft, nicht einmal die Kläranlage will so etwas haben. Jetzt ein kurzes Nickerchen.

Ausgeschlafen wage ich mich an den Rest. Uargh, nein, das Zeug geht wirklich gar nicht. Noch drei weitere Einheiten müssen getrunken werden. Eine Flasche kippe ich dem Hund in seinen Napf. Mal schauen, wie der Magen des kleinen Sir Christian Lindner – so der Name meines fünfjährigen Rehpinschers – damit zurande kommt. Der Schnüffeltest schreckt ihn nicht ab, er pinschert, äh, pichert die ersten Tropfen locker weg. Es scheint ihm zu munden. Ich hasse dieses Tier.

Das vorletzte Hard Seltzer trinke ich auf ex, um die Ekelsuppe so kurz wie möglich am Gaumen zu haben. Es schmeckt wie etwas, das Donald Trump zur Behandlung von Covid-19 verschreiben würde. Genug, das war's, mehr schaffe ich nicht. Lieber söffe ich Insektizid. Lockend steht da die Flasche Autan im Regal. Wie gerne würde ich davon kosten, um diesem furchtbaren Test hier ein Ende zu seltzern. Na prima, jetzt hat der Hund alles wieder ausgekotzt. Ich auch. Die Wohnung sieht aus wie Sau. Ja, Autan, ich will dir deine Lippen küssen, ach, vielleicht hängt noch ein wenig Gift daran, und lässt mich an einer Labung sterben.

Nach Notat verschieden.

Fazit:

Hard Seltzer ist ein erfrischender Freizeitspaß allein nach Feierabend oder mit guten Freund:innen an einem sonnigen Samstag. 9 von 10 Leckerpunkten. (bezahlte Rezension)