verschachern als Expertin in einem Verschnitt aus redaktionellem Beitrag und Werbung für den Online-Händler Meravino sogenannten Weihnachtswein an die Leser des Rezeptblättchens Meine Familie & ich. Gefragt, woran man merkt, dass ein Wein zum Essen passt, schenken Sie ganz lässig nach: »Wir Profis sagen ›What grows together, goes together!‹«, nur um gleich Belege anzuführen: Syrah zu Steaks, Chardonnay zu Gemüse, Riesling zu Meeresfrüchten.

So weit, so primitivo. Doch was uns in dem Zusammenhang schon noch interessiert hätte, Frau Wohlfarth, ist Ihre Profimeinung zur Frage, auf welchem Meeresfrüchteacker auch der urdeutsche Riesling anständig gedeiht.

Bleibt vorerst lieber beim Bier: Titanic