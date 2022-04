C'est la vie

wie begannen Sie Ihre Rede bei der Sondersitzung des Bundestags drei Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine? So: »Dieser 24. September 2022 wird uns allen als ein Tag im Gedächtnis bleiben, von dem wir später einmal sagen werden: Ich weiß noch genau, wo ich war, als ich die erste Nachricht vom Krieg in der Ukraine gehört und die ersten Bilder davon gesehen habe.« – Wieso September, Merz, statt Februar?

Während sich die Nation fragte, warum und weshalb ihr Kanzler der Herzen seiner Zeit um sieben Monate vorauseilte, sind wir in unser gutsortiertes Merzarchiv hinabgestiegen. Und fanden zuerst massenweise Dokumente und Belege für den Verdacht, dass Sie schlicht überwältigt waren von diesem unverhofften Geschenk, das Ihnen der Russe da gemacht hatte, indem er nach all den Jahrzehnten doch tatsächlich genau so böse agierte, wie Sie es immer prophezeit hatten. Doch das erklärt noch nicht, warum es ausgerechnet der September war, der aus Ihrem Unterbewusstsein entwich und direkt ins Mikrofon des Bundestags hineinflutschte.

Erst der Ort des Geschehens führte uns auf die richtige Spur: Was war der schwärzeste Tag in der Geschichte des Deutschen Bundestages? Genau: der 24. September 2002. An diesem schicksalsschweren Tag riss eine gewisse Angela Merkel das Zepter der Fraktionsführung der CDU/CSU an sich und stieß einen gewissen Friedrich Merz vom Thron der Opposition. Kurzum: Dieser andere schicksalhafte Unglückstag von weltgeschichtlicher Tragweite war in Ihnen hochgestiegen. Jener unglückselige 24. September 2002, an dem die Panzer der Roten Merkelarmee über den tapferen Merz hinwegrollten, die Nato untätig zuschaute und das Verderben seinen Lauf nahm, aus dem das teure Vaterland erst nach fast zwanzig Jahren wieder auftauchte, stimmt’s?

Wir wissen noch genau, wo wir am 24.9.2002 waren: beim Feiern. Titanic